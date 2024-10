cargo-partner et Spiral réalisent conjointement une démonstration de vol de drone en entrepôt

TOKYO, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- cargo-partner GmbH (ci-après « cargo-partner »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a effectué une démonstration de vol de drone dans son entrepôt de Fischamend, en Autriche, le jeudi 12 septembre, en collaboration avec Spiral Inc., une société de portefeuille de NX Global Innovation Fund.

Scènes de démonstration

Spiral est une jeune entreprise qui développe un système de vol autonome pour drones d'intérieur, appelé MarkFlex(R)Air*, qui permettra aux drones de voler de manière autonome dans des environnements intérieurs dépourvus de GPS, tels que les tunnels, les barrages et les réseaux d'égouts.

L'entreprise apportera cette solution innovante à l'industrie européenne des infrastructures en ouvrant un nouveau bureau à Vienne, en Autriche, où sont implantées certaines des plus grandes entreprises de construction du monde ainsi que des universités prestigieuses spécialisées dans le génie civil.

Le groupe NX soutient activement les startups qui aspirent à développer leurs activités à l'échelle mondiale. En conséquence, le groupe a récemment construit un environnement de démonstration de vol de drone en collaboration avec cargo-partner, une société basée en Autriche, et a effectué une démonstration du MarkFlex(R)Air en effectuant de manière précise et autonome des trajets spécifiques au sein d'un entrepôt. Le groupe prévoit d'utiliser les connaissances acquises lors des vols de démonstration pour automatiser et améliorer l'efficacité des sites logistiques en intégrant la technologie des drones.

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Autriche, Ryuta Mizuuchi, a assisté à la démonstration et a exprimé ses attentes quant à la poursuite de la collaboration et de la coopération technique entre les deux pays.

Spiral et cargo-partner ont tous deux parlé avec enthousiasme de leur engagement à créer des sociétés durables, le premier déclarant que « MarkFlex(R)Air est une technologie qui va révolutionner le processus d'inspection des infrastructures, en le rendant plus sûr et plus efficace. Nous sommes impatients de contribuer à la durabilité de l'infrastructure sociale de l'Europe ». Le second a déclaré : « Cette démonstration est une merveilleuse initiative pour cargo-partner et le reste du groupe NX, ainsi que pour Spiral. Nous sommes fiers de contribuer à l'innovation et à la durabilité ».

Le groupe NX continuera à résoudre les problèmes sociaux en créant des entreprises en collaboration avec des startups au Japon et à l'étranger, et à contribuer à l'établissement de sociétés durables où tous les individus peuvent mener une vie aisée et épanouissante.

* Un système qui permet le vol autonome d'un drone en utilisant des marqueurs à l'intérieur ou dans d'autres environnements que les ondes radio ne peuvent atteindre ; Spiral a breveté l'unité de contrôle et les marqueurs.

À propos de Spiral Inc. :

À propos de cargo-partner :

À propos du groupe NX :

