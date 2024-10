cargo-partner und Spiral führen gemeinsame Flugdemonstration einer Lagerdrohne durch

TOKYO, 4. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- cargo-partner GmbH (im Folgenden „cargo-partner"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. führte am Donnerstag, den 12. September, in Zusammenarbeit mit Spiral Inc. einem Portfoliounternehmen des NX Global Innovation Fund, eine Drohnenflugdemonstration in seinem Lager in Fischamend, Österreich, durch.

Szenen der Demonstration

Spiral ist ein Start-up-Unternehmen, das ein autonomes, auf Innenräume zugeschnittenes Drohnenflugsystem namens MarkFlex(R)Air* entwickelt, mit dem Drohnen autonom in Innenräumen ohne GPS fliegen können, z. B. in Tunneln, Dämmen und Abwassersystemen.

Das Unternehmen wird diese innovative Lösung in die europäische Infrastrukturindustrie einführen, indem es ein neues Büro in Wien, Österreich, eröffnet, wo einige der weltweit führenden Bauunternehmen und renommierte Universitäten mit Fachwissen im Bauwesen ansässig sind.

Die NX Group unterstützt aktiv Start-up-Unternehmen, die ihr Geschäft auf globaler Ebene ausbauen wollen. Dementsprechend hat die Gruppe vor kurzem in Zusammenarbeit mit cargo-partner, einem in Österreich ansässigen Unternehmen, eine Drohnen-Demo-Flugumgebung aufgebaut und eine Demonstration der MarkFlex(R)Air durchgeführt, die präzise und autonom bestimmte Routen innerhalb eines Lagers abfliegt. Die Gruppe plant, die aus den Demonstrationsflügen gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, um die Effizienz von Logistikstandorten durch den Einsatz von Drohnentechnologie zu automatisieren und zu verbessern.

Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Japans in Österreich, Ryuta Mizuuchi, war Zeuge der Vorführung und äußerte seine Erwartungen an eine weitere Zusammenarbeit und technische Kooperation zwischen den beiden Ländern.

Sowohl Spiral als auch cargo-partner äußerten sich begeistert über ihr Engagement für eine nachhaltige Gesellschaft, wobei Ersteres erklärte: „MarkFlex(R)Air ist eine Technologie, die den Prozess der Infrastrukturinspektion revolutionieren und sicherer und effizienter machen wird. Wir freuen uns darauf, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der sozialen Infrastruktur in Europa zu leisten", und Letzteres kommentierte: „Diese Demonstration ist eine wunderbare Initiative für cargo-partner und den Rest der NX-Gruppe sowie für Spiral. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zu Innovation und Nachhaltigkeit zu leisten."

Die NX Group wird weiterhin soziale Probleme durch die Zusammenarbeit mit Start-up-Unternehmen in Japan und Übersee angehen und zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen, in der alle Menschen ein erfülltes Leben in Wohlstand führen können.

* Ein System, das den autonomen Drohnenflug mit Hilfe von Markern in Innenräumen und in anderen Umgebungen ermöglicht, die von Funkwellen nicht erreicht werden können; Spiral hat Patente für die Steuereinheit und die Marker erhalten.

Informationen zu Spiral Inc:

Informationen zu cargo-partner:

Informationen zur NX Group:

