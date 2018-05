Carl Data firma un LOI para adquirir Astra Smart Systems

Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL) (FSE: 7C5) (OTC: CDTAF) ("Carl Data" o "la compañía"), ha puesto en marcha una carta de intención (la "LOI") para adquirir (la "adquisición") Astra Smart Systems Inc. ("Astra"), una compañía de tecnología que fabrica dispositivos de control medioambientales, que produce aplicaciones de software "Big Data" y pone en marcha un centro de datos que puede hospedar más de 1.000 servidores.

Greg Johnston, director general y consejero delegado de Carl Data, comentó: "La localización del centro de datos de Astra y de las instalaciones de fabricación para los dispositivos de tipo Industrial Internet of Things (IIoT), junto a su línea de productos, lo convierten en un activo atractivo para nosotros. La adquisición nos ayudará a avanzar y producir en masa nuestros propios dispositivos IIoT. Astra también llega a los productos de tipo machine-to-machine (M2M), de contrato inteligente y de tipo blockchain para construir soluciones de almacenamiento de atos distribuidas de próxima generación. Tenemos previsto integrar las IP existentes de Astra en las nuestras para acelerar nuestra expansión dentro de los nuevos verticales. Astra ha visto un crecimiento importante en un breve periodo de tiempo. Esperamos que gracias a nuestro apoyo, los ingresos de Astra crezcan de forma rápida más allá de los 115.000 dólares al mes que está generando actualmente".

Con sede sita en Trail, British Columbia, Astra es parte del "Metal Tech Alley", una agrupación de más de 80 compañías centradas en la producción de tecnologías sostenibles para el desarrollo de recursos que se aventajan de un alquiler de coste contenido, grandes recursos humanos e incentivos industriales para la región West Kootenay a través de la Columbia Basin Trust. Astra produce sensores y dispositivos medioambientales avanzados, al tiempo que desarrolla software complementario centrado en los datos. Además, pone en marcha un centro de hospedaje de datos. Al combinar la experiencia y sus líneas de producción, Astra y Carl Data llevarán al mercado soluciones de control medioambientales completamente integradas de tipo end-to-end (E2E) para problemas como calidad de aire, inundaciones y sequías.

Pilar Portela, consejera delegada de Astra, declaró: "Estamos muy emocionados de asociarnos con Carl Data. Nuestros recursos combinados fortalecerán nuestras ofertas de productos, expeditando el despliegue y apoyo. Esta asociación presentará una solución E2E más fuerte que beneficiará a todos nuestros clientes y servirá de puente para los mercados de software y hardware IIoT al proporcionar soluciones integradas".

La consideración que se pagará en relación a la adquisición se determinará en la finalización de las diligencias debidas de la compañía, que se llevará a cabo en los próximos 30 días. En la finalización de la adquisición, Astra seguirá realizando operaciones como filial completa de Carl Data.

Tras la LOI, Carl Data y Astra han acordado utilizar sus mejores esfuerzos comerciales para formular una estructura de cara a la adquisición que cumpla con todos los requisitos legales y normativos, minimice o elimine las consecuencias de los impuestos adversos y tenga el coste más efectivo posible. Está previsto que la LOI se reemplace por medio de un acuerdo definitivo entre Carl Data y Astra, y que este acuerdo incluya representaciones, garantías y compromisos normales para una transacción de naturaleza similar para la adquisición, además de condiciones personalizadas precedentes, incluyendo la finalización satisfactoria de las diligencias debidas y la recepción de cualquier consentimiento necesario y aprobaciones de la adquisición.

Acerca de Astra Smart Systems Inc.

Astra está situada en el edificio i4C Innovation, un laboratorio industrial IoT, instalación de producción y desarrollo situado en Trail, BC, Canadá. El mandato de Astra es el de desarrollar soluciones completas para retos industriales complejos.

Las instalaciones de Astra están situadas junto al Metal Tech Alley de nueva creación, un pasillo empresarial de alta tecnología centrado en la innovación industrial, que va directamente desde el Trail Airport (YZZ) regional y que cuenta con acceso ferroviario con la frontera de Estados Unidos a tan solo siete kilómetros de distancia. Astra ofrece una infraestructura personalizada, equipamiento y servicios profesionales para aplicaciones industriales de tipo Internet of Things. Más información disponible a través de la página web http://astra.earth .

Acerca de Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. es una empresa Industrial IoT (IIoT) centrada en la recogida de información de próxima generación, almacenamiento y soluciones de análisis para empresas centradas en los datos. Basándose en sus recientes adquisiciones, Carl ayuda a sus clientes a analizar y comprender todas las formas de datos ambientales a través de una potente plataforma de recogida de datos, control, reportes y herramientas de análisis predictivo.

Carl Data continúa desarrollando aplicaciones para trabajar con nuevos servicios de almacenamiento masivo basado en la nube y herramientas de análisis (Big-Data-as-a-Service (BDaaS) para proporcionar escalabilidad para municipios, servicios públicos y otros verticales de la industria. Estos métodos de recogida y almacenamiento de datos permiten a la empresa construir aplicaciones basadas en Software-as-a-Service (SaaS) inteligente que pueden recoger datos de muchas fuentes diversas y proporcionar la penetración profunda para propósitos de toma de decisiones. Puede encontrar más información en http://www.CarlSolutions.com

La Bolsa de Valores de Canadá (puesta en marcha por CNSX Markets Inc.) ni ha aprobado ni desaprobado los contenidos de este comunicado.

Declaraciones prospectivas de información de futuro e información financiera sobre el futuro e información sobre las previsiones financieras

Algunas de las declaraciones de este comunicado son declaraciones de futuro, y son prospectivas en su naturaleza, conteniendo información financiera orientada hacia el futuro y la información de las previsiones financieras (colectivamente, "FOFI") acerca del crecimiento e los ingresos futuros de Astra. Las declaraciones prospectivas no se basan en hechos históricos, sino en expectativas actuales y proyecciones acerca de eventos futuros, y por ello están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados o implicados en las declaraciones de futuro. Ciertas declaraciones de este comunicado de prensa relacionadas con la oferta y los valores litigio comercializables son declaraciones a futuro y son prospectivas de naturaleza. Las declaraciones prospectivas no se basan en hechos históricos, sino en las expectativas actuales y proyecciones sobre sucesos futuros y por lo tanto están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Estas afirmaciones generalmente pueden identificarse por el uso de las palabras tales como "podría", "debería", "podrá", "deberá", "intención", "estimar", "planear", "anticipar", "esperar", "creer" o "continuar", o el negativo o variaciones similares. Las declaraciones en este comunicado de prensa incluyen: La adquisición propuesta; el funcionamiento continuado de Astra tras la adquisición; los beneficios esperados de la compañía y de los funcionamiento de los negocios de Astra en la adquisición; los planes de la compañía con relación a la integración de Astra tras la adquisición; la capacidad de las partes para formular una estructura para la adquisición y llegar a un acuerdo definitivo; la satisfacción de las condiciones precedentes al cierre de la adquisición y los beneficios previstos de la adquisición. Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían causar que nuestros resultados reales difieran materialmente de los analizados en las declaraciones prospectivas e, incluso si dichos resultados reales se realizan o son sustancialmente realizados, no hay garantía de que tengan las consecuencias esperadas para, o efectos sobre, la compañía. Los factores que podrían causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de las actuales expectativas son, entre otros: Que no se complete la adquisición; los beneficios de la compañía y de las operaciones empresariales de Astra en relación a la adquisición no conseguida; los planes de la compañía con relación a la integración de Astra a través de la adquisición o no realizada de la forma esperada; que Astra no funcione como una filial de propiedad completa de la compañía tras la adquisición; que las partes no formulen una estructura satisfactoria para la adquisición o que entren en un acuerdo definitivo; las condiciones precedentes al cierre de la adquisición y su no satisfacción; que la adquisición no beneficie a la compañía de la forma esperada o en total; la capacidad de la compañía de establecer un mercado para sus servicios; las condiciones competitivas dentro de la industria; las condiciones económicas generales en Canadá y globalmente; la incapacidad de asegurar financiación adicional; la competencia para, entre otras cosas, capital y personal cualificado; posibles retrasos o cambios en los planes en relación con el despliegue de servicios o gastos de capital; la posibilidad de que las políticas de gobierno o leyes puedan cambiar; el cambio tecnológico; riesgos relacionados con la competencia de la compañía; que la compañía no proteja adecuadamente su propiedad intelectual; la interrupción o fallo de los sistemas de tecnología de la información; y riesgos regulatorios relativos al negocio de la compañía, financiaciones y adquisiciones estratégicas. La información contenida aquí y cualquier declaración prospectiva o FOFI habla sólo de la fecha en la que se realiza y está sujeta a cambios. Rechazamos cualquier intento u obligación de actualizar las declaraciones prospectivas o cualquier FOFI, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o resultados o de otro tipo, excepto que se requiera por las leyes de valores aplicables. Aunque creemos que las suposiciones inherentes en las declaraciones prospectivas y FOFI son razonables, las declaraciones prospectivas y FOFI no son garantías de rendimiento futuro o, de otra manera, no debería depositarse una confianza excesiva en dichas declaraciones debido a su incertidumbre inherente.

Kimberly Bruce, comunicaciones empresariales de Carl Data Solutions Inc., Teléfono: +1-(778)-379-0275, E-mail: kimberly@carlsolutions.com

