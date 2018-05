Carl Data signe une lettre d'intention en vue de l'acquisition d'Astra Smart Systems, afin d'améliorer les solutions IIoT E2E et le développement de blockchains

Greg Johnston, PDG de Carl Data, a déclaré : « L'emplacement du centre de données et des installations de production d'Astra pour les dispositifs de l'Internet industriel des objets (IIoT), ainsi que leur ligne de produits, en font un actif attractif pour nous. L'Acquisition nous aidera à progresser et à produire en masse nos propres dispositifs IIoT. Astra est aussi à la recherche de produits machine-to-machine (M2M), smart contract et blockchain, afin de produire la prochaine génération de solutions de stockage de données distribuées. Nous avons l'intention d'intégrer l'IP existante d'Astra dans la nôtre, afin d'accélérer notre expansion dans de nouveaux segments verticaux. Astra a enregistré une incroyable croissance en peu de temps. Nous espérons qu'avec notre soutien, le chiffre d'affaires d'Astra dépassera rapidement les 115 000 dollars par mois que la société génère actuellement ».

Basée à Trail, en Colombie-Britannique, Astra fait partie intégrante de la « Metal Tech Alley », un ensemble de plus de 80 sociétés axées sur la production de technologies durables pour le développement de ressources, qui bénéficient des loyers abordables, des excellentes ressources humaines et des incitations industrielles accordés à la région de Kootenay Ouest, par le biais du Columbia Basin Trust. Astra produit des capteurs et des dispositifs environnementaux avancés, tout en développant des logiciels axés sur les données complémentaires. Elle gère également un centre d'hébergement de données. En associant l'expertise et les lignes de produits, Astra et Carl Data mettront sur le marché des solutions de surveillance environnementales de bout en bout (E2E) pleinement intégrées pour répondre à des problèmes tels que la qualité de l'air, les inondations et la sécheresse.

Pilar Portela, PDG d'Astra, a déclaré : « Nous sommes vraiment heureux de faire équipe avec Carl Data. Nos ressources combinées renforceront notre offre de produits, accélérant les résultats et l'assistance. Ce partenariat débouchera sur une solution E2E plus forte, qui profitera à l'ensemble de nos clients et nous permettra d'atteindre les marchés des logiciels et des équipements informatiques IIoT, en fournissant des solutions intégrées ».

Le prix à régler concernant l'Acquisition sera déterminé une fois achevées les opérations de vérification préalable sur la Société, lesquelles se dérouleront dans les trente jours à venir. Une fois l'Acquisition complétée, Astra continuera de fonctionner en tant que filiale à 100 % de Carl Data.

Suite à la signature de la LDI, Carl Data et Astra ont convenu de s'efforcer au mieux sur le plan commercial pour formuler une structure en vue de l'Acquisition qui sera respectueuse de l'ensemble des exigences légales et réglementaires, qui minimisera ou éliminera les conséquences fiscales négatives et qui s'avérera la plus rentable possible. Il est prévu que la LDI sera remplacée par un contrat définitif liant Carl Data et Astra, et que ce contrat comportera des déclarations, des garanties et des accords typiques pour les transactions d'une nature similaire à celle de l'Acquisition, ainsi que les habituelles conditions suspensives, dont la réalisation satisfaisante des vérifications préalables et la réception de toutes les autorisations et approbations requises pour l'Acquisition.

À propos d'Astra Smart Systems Inc.

Astra a ses locaux dans l'immeuble i4C Innovation, qui héberge un laboratoire spécialisé dans l'Internet industriel des objets et des installations de production et de développement, à Trail, en Colombie Britannique, au Canada. Astra a pour objet le développement de solutions de bout en bout pour répondre à des défis industriels complexes.

Les installations d'Astra se trouvent au sein du pôle technologique nouvellement créé Metal Tech Alley, un corridor d'entreprises de haute technologie axées sur l'innovation industrielle, juste en face de l'aéroport régional de Trail (YZZ) et avec un accès ferroviaire vers la frontière avec les États-Unis d'Amérique, à seulement sept kilomètres de distance. Astra propose des infrastructures, des équipements et des services professionnels sur mesure pour les applications de l'Internet industriel des objets. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet http://astra.earth.

À propos de Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. est une société spécialisée dans l'Internet industriel des objets(IIoT) mettant l'accent sur la fourniture de la prochaine génération de solutions de collecte, stockage et analyse des informations, à l'attention des sociétés axées sur les données. S'appuyant sur ses acquisitions récentes, Carl aide ses clients à analyser et à comprendre toutes sortes de données environnementales, par le biais d'une plateforme puissante de collecte de données et d'outils de suivi, rapport et analyse prédictive.

Carl Data continue de développer des applications pour travailler avec des nouveaux services de stockage des données et outils analytiques basés sur le Cloud (Big-Data-as-a-Service (BDaaS)), afin d'apporter une évolutivité aux municipalités, aux fournisseurs de services publics et à d'autres secteurs industriels verticaux. Ces méthodes de collecte et de stockage des données permettent à la société de fabriquer des applications intelligentes smart Software-as-a-Service (SaaS), susceptibles de collecter des données en provenance de sources très diverses, ainsi que d'apporter une compréhension profonde en matière de prise de décision. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet http://www.CarlSolutions.com

Au nom du conseil d'administration :

Greg Johnston

Président-Directeur Général

de Carl Data Solutions Inc.

La Bourse des valeurs canadiennes (gérée par CNSX Markets Inc.) n'a pas approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Clause de non-responsabilité concernant les informations de nature prospective, les informations financières prospectives et les informations afférentes aux perspectives financières

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, et elles revêtent une nature prospective et comportent des informations financières prospectives et des informations afférentes à des perspectives financières (ci-après, collectivement, « PROFI ») concernant l'augmentation du chiffre d'affaires d'Astra à l'avenir. Les déclarations prospectives ne se fondent pas sur des faits historiques, mais plutôt sur les attentes et les projections actuelles concernant des évènements à venir. Elles sont donc soumises à des risques et des incertitudes susceptibles d'avoir pour conséquence que les résultats effectifs diffèrent substantiellement des résultats futurs indiqués dans les déclarations prospectives ou implicites dans ces dernières. En général, les déclarations prospectives se caractérisent par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « pourrait », « devrait », « s'attend », « va/vont », « entend », « prévoit », « projette », « anticipe », « espère », « pense » ou « continue de », ou des variations négatives ou similaires des termes et expressions ci-dessus. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse incluent des déclarations concernant : l'Acquisition envisagée, la poursuite du fonctionnement d'Astra suite à l'Acquisition, les bénéfices attendus des activités commerciales de la Société et d'Astra suite à l'Acquisition, les projets de la Société concernant l'intégration d'Astra suite à l'Acquisition, la capacité des parties à formuler une structure pour l'Acquisition et à conclure un contrat définitif, le respect des conditions suspensives pour la conclusion de l'Acquisition et les bénéfices anticipés de l'Acquisition. Les déclarations prospectives sont soumises à toute une série de risques et d'incertitudes susceptibles d'avoir pour conséquence que nos résultats effectifs diffèrent substantiellement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives, et même si de tels résultats étaient bel et bien atteints ou substantiellement atteints, on ne saurait garantir qu'ils entraîneront les conséquences ou les effets attendu(e)s pour la Société. Parmi les facteurs susceptibles de donner lieu à des résultats ou des évènements différant substantiellement des expectatives actuelles, on peut citer notamment, entre autres : la non réalisation de l'Acquisition, la non matérialisation des bénéfices pour les activités commerciales de la Société et d'Astra suite à l'Acquisition, le non aboutissement du projet de la Société d'intégrer Astra suite à l'Acquisition, ou que ce projet ne se déroule pas comme prévu, le fait Astra ne fonctionne pas en tant que filiale à 100 % de la Société suite à l'Acquisition, le fait que les parties ne formulent pas une structure satisfaisante pour l'Acquisition ou qu'elles ne concluent pas un contrat définitif, le fait que les conditions suspensives pour la conclusion de l'Acquisition ne soient pas satisfaites, le fait que l'Acquisition ne profite pas à la Société comme attendu, voire pas du tout, la capacité de la Société à établir un marché pour ses services, la situation de la concurrence dans le secteur, la situation économique générale au Canada et dans le monde entier, la capacité à obtenir des financements additionnels, la concurrence pour, entre autres, se procurer des capitaux et un personnel qualifié, les retards ou les modifications potentiel(le)s des projets par rapport au déploiement des services ou des dépenses en capital, la possibilité que les politiques ou les lois gouvernementales puissent changer, les changements technologiques, les risques associés à la concurrence de la Société, le défaut de protection approprié par la Société de ses droits de propriété intellectuelle, l'interruption ou la défaillance des systèmes des technologies de l'information, ainsi que les risques réglementaires afférents aux activités commerciales, aux financements et aux acquisitions stratégiques de la Société. Les informations contenues dans les présentes et dans toute déclaration prospective ou PROFI ne concernent que la date à laquelle elles sont formulées et pourraient être modifiées. Nous déclinons toute intention ou obligation d'actualiser quelque déclaration prospective ou PROFI que ce soit, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure susceptible d'être exigée par la législation relative aux valeurs mobilières. Bien que nous pensions que les suppositions contenues dans les déclarations prospectives et PROFI soient raisonnables, les déclarations prospectives et PROFI ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Dans ces conditions, il faudra s'abstenir d'accorder un crédit indu à de telles déclarations, au vu de leur caractère incertain inhérent.

Kimberly Bruce,

Communication institutionnelle,

Carl Data Solutions Inc.,

N° de téléphone : +1 (778)-379-0275,

E-mail : kimberly@carlsolutions.com



SOURCE Carl Data Solutions Inc.