Carl's Jr.® da una segunda oportunidad a las malas predicciones de los aficionados con una hamburguesa Hangover gratis y tarjetas promocionales de $20, el 9 de febrero

El día después del Gran Partido, Carl's Jr. alivia las resacas y los egos heridos con Prediction Payback

FRANKLIN, Tennessee, 28 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las resacas y el arrepentimiento suelen ir de la mano, en especial el día después del Gran Partido. Pero no si tiene una hamburguesa Hangover de Carl's Jr. gratis al alcance de la mano.

La mañana después del Gran Partido se trata de algo más que de curar las heridas de la noche anterior, se trata de recuperarse de las decisiones seguras tomadas durante el partido que no salieron del todo bien. Ya sea una predicción audaz que no acertó, una elección de alimentos cuestionable, un mensaje de texto grupal que salió mal o esa publicación en redes sociales de la que se arrepiente, millones de aficionados han tomado decisiones trágicas el día del partido. Carl's Jr. está aquí para ayudarles a recuperarse tanto de las secuelas físicas como emocionales.

Sin juzgar. Solo con recompensas.

El 9 de febrero, el día después del Gran Partido, Carl's Jr. presenta una promoción excepcional: Prediction Payback (recompensa por predicción). Los aficionados pueden ganar $20 en tarjetas promocionales digitales, al subir una foto o captura de pantalla a la aplicación de Carl's Jr. de su mala predicción, error durante el descanso, catástrofe gastronómica o cualquier otra mala decisión que haya tomado durante el partido. Ya sea un mensaje de texto grupal presumiendo el equipo equivocado, un fracaso en el fútbol fantástico o una publicación en redes sociales de la que ahora se arrepienten, Carl's Jr. no juzga.

Ser malo en las predicciones nunca había sido tan satisfactorio.

"Sabemos que después del Gran Partido, los asistentes pueden sufrir todo tipo de molestias. Por lo tanto, si se arrepiente después del Gran Partido, tenemos hamburguesas gratis para los miembros de My Rewards", afirmó Paz Romero, vicepresidenta de Marketing de Marca de Carl's Jr. "Y para cualquier persona lo suficientemente audaz como para mostrarnos que ha sufrido una derrota, los miembros de My Rewards tienen la oportunidad de conseguir una tarjeta promocional de $20 para ayudar a suavizar el golpe de una gran decepción. Cuando la vida no sale como esperaba, Carl's Jr. siempre estará ahí para usted".

Para ayudar a difundir el mensaje de Prediction Payback, Carl's Jr. contó con la colaboración del quarterback profesional Jameis Winston, que sabe "alguna que otra cosa" sobre cómo inspirar remontadas. Winston aparecerá en una serie de videos en redes sociales en los que se burlará de las predicciones y los arrepentimientos.

"A veces, en la vida, las cosas simplemente no salen según lo planeado", afirmó Winston. "Lo que pasa con las predicciones es que todo el mundo las hace y, a veces, todo el mundo se equivoca. La diferencia es que Carl's Jr. realmente recompensa a las personas por admitirlo. A veces, solo hay que reírse de los errores cometidos y pasar página. Eso es lo que me encanta de esta oferta".

Detalles de la oferta:

Hamburguesa Hangover Breakfast gratuita para la resaca : disponible de forma exclusiva para los miembros de My Rewards de Carl's Jr., el lunes 9 de febrero. No es necesario hacer ninguna compra. Descargue la aplicación, únase a My Rewards y canjee su hamburguesa gratis en las tiendas participantes.

: disponible de forma exclusiva para los miembros de My Rewards de Carl's Jr., el lunes 9 de febrero. No es necesario hacer ninguna compra. Descargue la aplicación, únase a My Rewards y canjee su hamburguesa gratis en las tiendas participantes. Tarjeta promocional digital de $20: comparta la prueba de su mala predicción sobre el Gran Partido. Los usuarios pueden enviar sus pruebas de predicciones erróneas a través del sitio web Carl's Jr. Las primeras 500 solicitudes elegibles seleccionadas recibirán una tarjeta promocional digital de $20.

La hamburguesa Hangover Breakfast incluye una hamburguesa de ternera a la brasa, huevo doblado, beicon crujiente ahumado con madera de cerezo, queso americano fundido, Hash Rounds® y kétchup en un pan con semillas: el remedio perfecto para cualquier mañana difícil.

¿Por qué el 9 de febrero?

Desde 2024, Carl's Jr. ha celebrado el lunes después del Gran Partido como el Día Nacional de la Resaca, ya que millones de personas en todo EE. UU. faltan al trabajo o llegan tarde debido a las celebraciones de la noche anterior. Carl's Jr. reconoce esta festividad nacional no oficial como el momento perfecto para recompensar a los aficionados que necesitan un poco más de comida reconfortante y un poco más de amabilidad. En 2026, la marca apuesta por lo que hace que el día después del Gran Partido sea tan universal: la experiencia compartida del arrepentimiento y aun así, continuar con la rutina a la mañana siguiente.

Cómo participar:

Descargue la aplicación móvil de Carl's Jr. e ingrese a My Rewards. Cree una cuenta o inicie sesión para ingresar a My Rewards. Para la hamburguesa gratis: canjee su hamburguesa Hangover Breakfast gratis, el 9 de febrero, en cualquier establecimiento Carl's Jr. participante. Para la tarjeta promocional de $20: envíe la foto/captura de pantalla con su predicción errónea a https://www.carlsjr.com/predictionpayback.

"Es posible que no pueda predecir el resultado del Gran Partido", señaló Romero. "Pero puede contar con una hamburguesa Hangover Breakfast gratis y convertir su mala predicción en una tarjeta promocional de $20. En Carl's Jr., celebramos la autenticidad, incluso en momentos en que estamos totalmente equivocados".

Todos los detalles están disponibles en https://www.carlsjr.com/predictionpayback y mediante la aplicación móvil de Carl's Jr.

