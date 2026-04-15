Carlos Alcaraz, septuple champion du Grand Chelem, devient ambassadeur mondial d'Infosys

Ce partenariat vise à renforcer le rôle d'Infosys comme partenaire de transformation pilotée par l'IA auprès des champions mondiaux du tennis et au-delà.

PARIS, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), leader mondial du conseil en transformation des entreprises et des services technologiques « AI-first », annonce un partenariat pluriannuel avec Carlos Alcaraz, le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la place de numéro 1 mondial du tennis masculin. Cette collaboration incarne une véritable convergence d'excellence : la détermination et la résilience d'un champion associées à la constance et à l'innovation portée par l'IA d'un leader des technologies d'entreprise. Elle illustre un même état d'esprit de performance, du tennis au monde de l'entreprise.

Infosys Global Brand Ambassador - Carlos Alcaraz Speed Speed

Carlos Alcaraz est un athlète de haut niveau, reconnu non seulement pour ses sept titres du Grand Chelem, mais aussi comme le plus jeune joueur de l'histoire à avoir réalisé un Grand Chelem en carrière. Au-delà de ses performances, il est également reconnu pour sa détermination sans relâche, sa quête d'excellence, sa constance et son intégrité. Ce sont ces valeurs qui guident Infosys : un leadership responsable et une excellence en matière d'innovation, au service du développement du potentiel humain et de la performance des entreprises à l'échelle mondiale.

A l'heure où l'écart entre un champion et son poursuivant se joue à des marges infimes, le tennis incarne parfaitement cette compétitivité intense, où l'exploitation des données et de l'expertise fondée sur les insights peut faire la différence. En s'appuyant sur Infosys Topaz , une solution orientée IA reposant sur des technologies d'IA générative et agentique, Infosys collaborera avec Carlos Alcaraz et son équipe pour développer des outils d'analyse de match basés sur l'IA, ainsi qu'une application de performance personnalisée, afin d'optimiser la préparation des matchs et les stratégies en jeu.

Au-delà du terrain, ce partenariat s'étend également à des initiatives communes entre Infosys et la Carlos Alcaraz Foundation . Ensemble, ils mobiliseront la technologie pour générer un impact social, à travers des initiatives de type tech for good.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'engagement d'Infosys depuis plus de dix ans pour transformer le tennis grâce à l'IA et à l'innovation numérique. Au cours de la dernière décennie, Infosys a contribué à positionner le tennis à la pointe de l'excellence technologique. Sa plateforme dédiée au tennis a permis de démocratiser des insights au service des stratégies de jeu des meilleurs joueurs de l'écosystème, tout en réinventant l'expérience de milliards de fans à travers le monde. Le partenariat avec Carlos Alcaraz marque une nouvelle étape dans la mission d'Infosys : faire progresser le tennis grâce à l'IA et étendre son impact à l'ensemble de la communauté mondiale de ce sport.

Carlos Alcaraz, déclare : « Je suis honoré de m'associer à Infosys, une entreprise que je suis de près et que j'admire pour la manière dont elle transforme le tennis grâce à la technologie. Les innovations qu'elle développe font progresser le sport pour tous, joueurs, entraîneurs et fans. Au plus haut niveau, ce sont souvent les plus petits détails qui font la différence. Je cherche en permanence de nouvelles façons de m'améliorer, et travailler avec Infosys va me permettre de tirer parti des données et de l'IA pour mieux comprendre mon jeu et porter mes performances à un niveau supérieur. Au-delà du terrain, je me réjouis également de collaborer avec Infosys via ma fondation, en mobilisant la technologie pour avoir un impact concret dans les communautés à travers le monde. »

Sumit Virmani, Global Chief Marketing Officer, Infosys, ajoute : « Nous sommes ravis d'accueillir Carlos Alcaraz en tant qu'ambassadeur mondial de la marque Infosys. Carlos incarne l'esprit d'une nouvelle génération, audacieuse, agile et déterminée à repousser les limites dans la quête de l'excellence. Chez Infosys, nous partageons cette même passion pour l'innovation et le progrès, en mettant la technologie au service du développement du potentiel humain et en aidant nos clients à atteindre des résultats exceptionnels. Aux côtés de Carlos, nous nous réjouissons de redéfinir la performance dans le tennis et d'inspirer le progrès, sur et en dehors des terrains ».

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