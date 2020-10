Carlos Santana lanza su nueva marca de cannabis, Mirayo™, inspirada en la herencia latinoamericana

"En mi experiencia, el cannabis tiene propiedades especiales que mejoran la reflexión meditativa y la expresión creativa. Puede disipar las dudas negativas para revelarnos el regalo eterno de nuestra singularidad", explicó Carlos Santana. "Con Mirayo, espero ayudar a las personas a usar cannabis como una puerta hacia una conducta más benevolente, donde predominen la amabilidad y la compasión".

Para llevar Mirayo al mercado, Santana se asoció con Left Coast Ventures, una compañía que ya lanzó marcas de cannabis con otros músicos icónicos, incluyendo Mind your Head™ con el famoso baterista Mickey Hart de The Grateful Dead, y Marley Natural™, una colaboración con los herederos de Bob Marley.

"Es un honor crear una marca con una leyenda musical que defiende la herencia ancestral, la espiritualidad profunda y el autodescubrimiento. Mirayo es un homenaje a esta planta y a su lugar en la herencia ancestral latinoamericana", afirmó el director general de Left Coast Ventures, Brett Cummings. "Nos entusiasma trabajar junto a Carlos Santana en la selección de una línea de productos exclusivos que mejoran el flujo de la energía del cuerpo y de la mente".

Mirayo by Santana incluirá cinco paquetes de pre-enrrollados de 0,5 gramos y frascos de 7 gramos de flor entera en las siguientes variedades, o categorías de conciencia:

Radiance: Una sativa que busca expandir la energía de cada uno hacia el exterior, para alcanzar la sabiduría divina e inspirar la expresión creativa.

Una híbrida que busca armonizar el interior y el exterior, la mente y el cuerpo, para una percepción superior.

Una índica que busca impulsar a los usuarios hacia la paz interior, el sosiego esclarecedor, y la transcendencia del estado físico.

Mirayo está disponible en dispensarios seleccionados en el Área de la Bahía y en el sur de California, con prioridad de entrega en dispensarios cuyos dueños sean de herencia latinoamericana. Para obtener más información, visite mirayobysantana.com.

Sobre Left Coast Ventures

Ubicada en Santa Rosa, California, Left Coast Ventures es una compañía de cannabis y cáñamo diversificada que se especializa en el cultivo, fabricación, desarrollo de marca y distribución. Left Coast Ventures y sus subsidiarios trabajan para cambiar el futuro de la industria legal del cannabis en los Estados Unidos mediante adquisiciones, inversiones e incubación de proyectos, mientras construyen un portafolio respetado de marcas de primer nivel. Left Coast Ventures es dueña, licenciataria o distribuidora de marcas que incluyen a Marley Natural™, Mind Your Head™ by Mickey Hart, JEF™, SoulSpring™, Provault™, Chill™, Headlight™, Get Zen™, Half Lit™, New Frontier Brewing™, Big Pete's y Yummi Karma/High Gorgeous.

