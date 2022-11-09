Carl's Jr. продолжает экспансию в Европе за счет нового партнерства в Швейцарии

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CKE Restaurants Holdings, Inc.

Nov 09, 2022, 17:19 ET

ФРАНКЛИН (шт. Теннесси, США), 10 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания CKE Restaurants Holdings, Inc. («CKE») объявила о заключении договора о франчайзинге с компанией Spycher Burger Gang AG для открытия в Швейцарии ресторанов Carl's Jr. Это партнерство знаменует собой расширение возможностей CKE Restaurants в плане ускорения международного роста, и благодаря нему посетители по всей Швейцарии теперь смогут наслаждаться свежими бургерами на заказ, сэндвичами с панированной вручную курятиной и изготовленными вручную молочными коктейлями.

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Patrick Spence, U.S. Chamber of Commerce Representative, Marc Mushkin, VP, CKE International Franchise Sales, Matt Spycher, Owner & CEO, Spycher Group AG, Ned Lyerly, CEO, CKE Restaurants Holdings, Inc., Mike Woida, President, CKE International
Patrick Spence, U.S. Chamber of Commerce Representative, Marc Mushkin, VP, CKE International Franchise Sales, Matt Spycher, Owner & CEO, Spycher Group AG, Ned Lyerly, CEO, CKE Restaurants Holdings, Inc., Mike Woida, President, CKE International

В настоящее время разрабатываются планы по открытию первого ресторана Carl's Jr в Швейцарии в середине 2023 года. В рамках соглашения компания Spycher откроет рестораны по всей Швейцарии в ключевых городах, включая Цюрих, Базель, Берн и Люцерн. Это потрясающее партнерство с компанией Spycher дополнит растущее присутствие Carl's Jr. в Европе, где у сети уже есть рестораны в Испании, Франции, Дании и Турции.

«Мы очень рады объединить усилия со Spycher Burger Gang AG по мере дальнейшего расширения своей деятельности в Европе, — заявил президент CKE International Майк Войда (Mike Woida). — Это всегда важная веха, когда мы можем предложить наше смелое инновационное меню из Калифорнии новому международному рынку и представить наш легендарный бренд новой мировой аудитории. Мы с нетерпением ждем, когда Мэтт и его команда воплотят планы по Carl's Jr. в жизнь и представят наши вкусные бургеры клиентам по всей Швейцарии».

«Я очень горжусь тем, что могу влюбить швейцарцев в великий бренд Carl's Jr. и стать частью всемирной семьи CKE, — заявил владелец / генеральный директор Spycher Group AG, холдинговой компании Spycher Burger Gang AG, Мэтт А. Шпихер (Matt A. Spycher). — Выход на швейцарский рынок Carl's Jr. имеет огромный потенциал, и я очень рад и с нетерпением жду нашего запуска. Спасибо европейской и международной командам CKE за их огромную поддержку».

Мы продолжаем обеспечивать качество, которое можно попробовать на вкус, для потребителей в Швейцарии и других уголках мира. Как и прежде, Carl's Jr. будет предлагать по всему миру незабываемую еду в калифорнийском стиле.

Более подробная информация о франшизе представлена на сайте: https://carlsjrfranchising.com/international/

Информация о компании CKE Restaurants Holdings, Inc. 

CKE Restaurants Holdings, Inc. — частная компания, базирующаяся в Франклине, штат Теннесси, и управляющая Carl's Jr. и Hardee's, двумя любимыми региональными брендами, славящимися уникальными премиальными и инновационными блюдами, такими как бургеры из 100%-ной ангусской говядины и панированная вручную курятина Hand-Breaded Chicken Tenders™. Имея как американское, так и международное присутствие, сети Carl's Jr. Restaurants LLC и Hardee's Restaurants LLC насчитывают около 4000 франшизных или управляемых компанией ресторанов в 44 штатах США и на более чем 38 международных рынках и заморских территориях США. Более подробная информация о компании CKE представлена на ее сайте https://ckefranchise.com/ и на сайтах брендов www.carlsjr.com и www.hardees.com.

Информация о компании Spycher Group AG

Spycher Group AG — частная компания, штаб-квартира которой расположена в Иттигене (Швейцария). Spycher Group находит инновационные способы превзойти ожидания клиентов, предлагая им обширный, уникальный и широкий опыт: холдинговые дочерние предприятия и долевое участие в компаниях, работающих в строительстве, производстве продуктов питания и напитков, развитии и управлении недвижимостью, коммуникационной индустрии, а также в туристической отрасли. Более подробная информация о Spycher Group AG представлена на сайте www.spychergroup.ch.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1942131/Switzerland_Signing_Ceremony_11_08_2022.jpg

SOURCE CKE Restaurants Holdings, Inc.

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