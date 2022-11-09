Carl's Jr. продолжает экспансию в Европе за счет нового партнерства в Швейцарии

ФРАНКЛИН (шт. Теннесси, США), 10 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания CKE Restaurants Holdings, Inc. («CKE») объявила о заключении договора о франчайзинге с компанией Spycher Burger Gang AG для открытия в Швейцарии ресторанов Carl's Jr. Это партнерство знаменует собой расширение возможностей CKE Restaurants в плане ускорения международного роста, и благодаря нему посетители по всей Швейцарии теперь смогут наслаждаться свежими бургерами на заказ, сэндвичами с панированной вручную курятиной и изготовленными вручную молочными коктейлями.

Patrick Spence, U.S. Chamber of Commerce Representative, Marc Mushkin, VP, CKE International Franchise Sales, Matt Spycher, Owner & CEO, Spycher Group AG, Ned Lyerly, CEO, CKE Restaurants Holdings, Inc., Mike Woida, President, CKE International

В настоящее время разрабатываются планы по открытию первого ресторана Carl's Jr в Швейцарии в середине 2023 года. В рамках соглашения компания Spycher откроет рестораны по всей Швейцарии в ключевых городах, включая Цюрих, Базель, Берн и Люцерн. Это потрясающее партнерство с компанией Spycher дополнит растущее присутствие Carl's Jr. в Европе, где у сети уже есть рестораны в Испании, Франции, Дании и Турции.

«Мы очень рады объединить усилия со Spycher Burger Gang AG по мере дальнейшего расширения своей деятельности в Европе, — заявил президент CKE International Майк Войда (Mike Woida). — Это всегда важная веха, когда мы можем предложить наше смелое инновационное меню из Калифорнии новому международному рынку и представить наш легендарный бренд новой мировой аудитории. Мы с нетерпением ждем, когда Мэтт и его команда воплотят планы по Carl's Jr. в жизнь и представят наши вкусные бургеры клиентам по всей Швейцарии».

«Я очень горжусь тем, что могу влюбить швейцарцев в великий бренд Carl's Jr. и стать частью всемирной семьи CKE, — заявил владелец / генеральный директор Spycher Group AG, холдинговой компании Spycher Burger Gang AG, Мэтт А. Шпихер (Matt A. Spycher). — Выход на швейцарский рынок Carl's Jr. имеет огромный потенциал, и я очень рад и с нетерпением жду нашего запуска. Спасибо европейской и международной командам CKE за их огромную поддержку».

Мы продолжаем обеспечивать качество, которое можно попробовать на вкус, для потребителей в Швейцарии и других уголках мира. Как и прежде, Carl's Jr. будет предлагать по всему миру незабываемую еду в калифорнийском стиле.

Более подробная информация о франшизе представлена на сайте: https://carlsjrfranchising.com/international/

Информация о компании CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. — частная компания, базирующаяся в Франклине, штат Теннесси, и управляющая Carl's Jr. и Hardee's, двумя любимыми региональными брендами, славящимися уникальными премиальными и инновационными блюдами, такими как бургеры из 100%-ной ангусской говядины и панированная вручную курятина Hand-Breaded Chicken Tenders™. Имея как американское, так и международное присутствие, сети Carl's Jr. Restaurants LLC и Hardee's Restaurants LLC насчитывают около 4000 франшизных или управляемых компанией ресторанов в 44 штатах США и на более чем 38 международных рынках и заморских территориях США. Более подробная информация о компании CKE представлена на ее сайте https://ckefranchise.com/ и на сайтах брендов www.carlsjr.com и www.hardees.com.

Информация о компании Spycher Group AG

Spycher Group AG — частная компания, штаб-квартира которой расположена в Иттигене (Швейцария). Spycher Group находит инновационные способы превзойти ожидания клиентов, предлагая им обширный, уникальный и широкий опыт: холдинговые дочерние предприятия и долевое участие в компаниях, работающих в строительстве, производстве продуктов питания и напитков, развитии и управлении недвижимостью, коммуникационной индустрии, а также в туристической отрасли. Более подробная информация о Spycher Group AG представлена на сайте www.spychergroup.ch.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1942131/Switzerland_Signing_Ceremony_11_08_2022.jpg

SOURCE CKE Restaurants Holdings, Inc.