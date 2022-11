Carl's Jr. pokračuje v európskej expanzii s novým partnerstvom vo Švajčiarsku

FRANKLIN, Tennessee, 9. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť CKE Restaurants Holdings, Inc. („CKE") oznámila uzavretie franšízovej zmluvy so spoločnosťou Spycher Burger Gang AG na výstavbu reštaurácií Carl's Jr. vo Švajčiarsku. Toto partnerstvo predstavuje rozšírenie medzinárodného rastu spoločnosti CKE Restaurants a prinesie hosťom v celom Švajčiarsku naše čerstvé hamburgery na objednávku, sendviče s ručne obaľovaným kuracím mäsom a ručne miešané mliečne koktaily.

V polovici roka 2023 sa plánuje otvorenie prvej švajčiarskej reštaurácie Carl's Jr. Na základe tejto dohody spoločnosť Spycher otvorí reštaurácie po celom Švajčiarsku, v kľúčových mestách vrátane Zürichu, Bazileja, Bernu a Luzernu. Toto zaujímavé partnerstvo so spoločnosťou Spycher doplní rastúcu európsku pôsobnosť spoločnosti Carl's Jr., ktorá zahŕňa reštaurácie v Španielsku, Francúzsku, Dánsku a Turecku.

„Sme nadšení, že môžeme spojiť sily so spoločnosťou Spycher Burger Gang AG a pokračovať v našej expanzii v Európe," povedal Mike Woida, prezident spoločnosti CKE International. „Vždy je vzrušujúcim míľnikom, keď môžeme priniesť naše odvážne, inovatívne menu z Kalifornie do novej medzinárodnej destinácie a predstaviť našu ikonickú značku novému globálnemu publiku. Tešíme sa, že Matt a jeho tím uvedú značku Carl's Jr. do života a predstavia naše chutné hamburgery zákazníkom v celom Švajčiarsku."

„Som veľmi hrdý na to, že sa skvelá značka Carl's Jr. dostáva do sŕdc Švajčiarov a stáva sa súčasťou celosvetovej rodiny CKE," povedal Matt A. Spycher, majiteľ/generálny riaditeľ spoločnosti Spycher Group AG, holdingovej spoločnosti Spycher Burger Gang AG. „Vstup značky Carl's Jr. na švajčiarsky trh má veľký potenciál a ja som veľmi nadšený a teším sa na naše uvedenie. Ďakujem európskemu a globálnemu tímu CKE za veľkú podporu."

Keďže do Švajčiarska a všetkých kútov sveta stále prinášame kvalitu, ktorú môžete ochutnať, značka Carl's Jr. bude naďalej na celom svete ponúkať svoje jedlá inšpirované Kaliforniou, ktoré nemožno prehliadnuť.

O spoločnosti CKE Restaurant Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. je súkromná spoločnosť so sídlom vo Frankline, Tennessee, ktorá prevádzkuje reštaurácie Carl's Jr. a Hardee's, dve obľúbené regionálne značky, známe jedinečnou prémiovou a inovatívnou ponukou jedál, ako sú 100 % Angus Burgers a Hand-Breaded Chicken Tenders™. Spoločnosti Carl's Jr. Restaurants LLC a Hardee's Restaurants LLC s americkou aj medzinárodnou pôsobnosťou majú takmer 4 000 franšízových alebo firemných reštaurácií v 44 štátoch USA a na viac ako 38 medzinárodných trhoch a zámorských územiach USA. Viac informácií o spoločnosti CKE nájdete na stránkach https://ckefranchise.com/ alebo na stránkach jej značiek www.carlsjr.com a www.hardees.com.

O spoločnosti Spycher Group AG

Spycher Group AG je súkromná spoločnosť so sídlom v Ittigene vo Švajčiarsku. Spoločnosť Spycher Group nachádza inovatívne spôsoby, ako prekonávať očakávania zákazníkov a ponúka im rozsiahle, jedinečné a bohaté skúsenosti. Spycher Group má dcérske spoločnosti a podiely v odvetví stavebníctva, potravinárstva, realizácie a správy nehnuteľností, komunikácií a cestovného ruchu. Viac informácií o spoločnosti Spycher Group AG nájdete na stránkach www.spychergroup.ch.

