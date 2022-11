Carl Jr. poursuit son expansion européenne avec un nouveau partenariat en Suisse

FRANKLIN, Tennessee, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CKE Restaurants Holdings, Inc. (« CKE ») a annoncé la conclusion d'un contrat de franchise avec Spycher Burger Gang AG pour développer les restaurants Carl Jr. en Suisse. Ce partenariat confirme la prolongation de l'accélération de la croissance internationale de CKE Restaurants et permettra d'offrir aux clients suisses nos burgers préparés à la commande, nos sandwichs au poulet panés à la main et nos milkshakes préparés à la main.

Patrick Spence, U.S. Chamber of Commerce Representative, Marc Mushkin, VP, CKE International Franchise Sales, Matt Spycher, Owner & CEO, Spycher Group AG, Ned Lyerly, CEO, CKE Restaurants Holdings, Inc., Mike Woida, President, CKE International

Les plans pour le premier restaurant Carl Jr. en Suisse sont en cours d'élaboration, avec une ouverture prévue mi-2023. Grâce à cet accord, Spycher ouvrira des restaurants dans toute la Suisse dans des villes clés comme Zurich, Bâle, Berne et Lucerne. Ce partenariat prometteur avec Spycher accentuera la présence croissante de Carl Jr. en Europe, qui compte déjà des restaurants en Espagne, en France, au Danemark et en Turquie.

« Nous sommes ravis de nous associer à Spycher Burger Gang AG pour poursuivre notre expansion en Europe, a déclaré Mike Woida, président de CKE International. C'est toujours une étape importante lorsque nous sommes en mesure d'exporter notre menu californien audacieux et innovant vers une nouvelle destination internationale et de présenter notre marque emblématique à un nouveau public mondial. Nous sommes impatients de voir Matt et son équipe donner vie à Carl Jr. et présenter nos délicieux hamburgers aux clients dans toute la Suisse. »

« Je suis très fier de permettre à la grande marque Carl Jr. de séduire les cœurs des suisses et de devenir un membre de la famille internationale de CKE, a déclaré Matt A. Spycher, propriétaire / PDG de Spycher Group AG, la société holding de Spycher Burger Gang AG. L'arrivée de Carl Jr. sur le marché suisse présente un grand potentiel, et je suis très impatient de notre lancement. Merci aux équipes européennes et mondiales de CKE pour leur grand soutien. »

Alors que nous continuons à exporter la qualité gustative en Suisse et aux quatre coins du globe, Carl Jr. continuera à proposer ses offres californiennes incontournables dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur les franchises : https://carlsjrfranchising.com/international/

À propos de CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. (« CKE »), une société privée basée à Franklin, dans le Tennessee, aux États-Unis, qui exploite Carl's Jr. et Hardee's, deux marques régionales populaires, connues pour leurs produits uniques et innovants tels que les Burger 100 % Angus et les Chicken Tenders™ panés à la main. Avec une présence aux États-Unis et à l'international, Carl's Jr. Restaurants LLC et Hardee's Restaurants LLC comptent près de 4 000 restaurants franchisés ou exploités en propre dans 44 États américains et dans plus de 38 marchés internationaux et territoires d'outre-mer des États-Unis. Pour en savoir plus sur CKE, rendez-vous sur https://ckefranchise.com/ ou sur les sites de la marque sur www.carlsjr.com et www.hardees.com .

À propos de Spycher Group AG

Spycher Group AG est une société privée basée à Ittigen, en Suisse. Spycher Group trouve des façons innovantes de dépasser les attentes des clients en leur offrant une expérience unique et approfondie : filiales et participations dans la construction, restauration, développement immobilier et gestion, communication et industrie du tourisme. Pour plus d'informations sur Spycher Group AG, rendez-vous sur www.spychergroup.ch .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1942131/Switzerland_Signing_Ceremony_11_08_2022.jpg

SOURCE CKE Restaurants Holdings, Inc.