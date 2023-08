Carlsquare opent kantoor in Vancouver om focus op Software en Technology Investment Banking in Canadese markten te versterken

VANCOUVER, BC, 10 aug. 2023 /PRNewswire/ -- Carlsquare North America kondigde vandaag de opening aan van een nieuw kantoor in Vancouver. Dit is een belangrijke volgende stap in de vestiging van de internationale technologiegerichte investeringsbank in Canada. Carlsquare Vancouver is gevestigd in het centrum van Vancouver. Het zal zich richten op fusies en overnames en het aantrekken van privékapitaal voor technologie-ondernemers en oprichters.

"De opening van ons kantoor in Vancouver is een opwindende mijlpaal in Carlsquare's aanhoudende internationale groeistrategie," aldus Susan Blanco, mede-hoofd Carlsquare Noord-Amerika. "Carlsquare is de eerste technologiegerichte adviseur in West-Canada met zowel een Amerikaanse als Europese aanwezigheid en een indrukwekkende staat van dienst in de technologiesector."

"Canada is altijd een belangrijke grensoverschrijdende fusie- en overnamemarkt geweest voor Amerikaanse private equity en strategische overnemers. Nu kunnen we nog beter toegang bieden tot onze technologie-expertise en een dieper relatienetwerk", aldus nog John Cooper, mede-hoofd Carlsquare Noord-Amerika.

Over Carlsquare

Carlsquare is een wereldwijde onafhankelijke technologie-investeringsbank met 160 professionals in 8 landen die bedrijven en hun aandeelhouders ondersteunt bij het scheppen van groei en het optimaliseren van waarde. Wij adviseren marktleidende ondernemingen, groeibedrijven met innovatieve technologieën en businessmodellen, oprichters, durfkapitaal- en private equity-investeerders, family offices en bedrijven bij financierings-, overname- en verkooptransacties.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2169350/Carlsquare_Logo.jpg

SOURCE Carlsquare, LLC