Carmen Electra und JeffBezos4skin bringen ihre erste NFT-Sammlung auf den Markt, die viel Haut zeigt.

LOS ANGELES, 10. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Carmen Electra schlägt mit der Ankündigung ihrer ersten NFT-Sammlung in der NFT-Community Wellen. Sie bringt die Sammlung zusammen mit dem berühmten NFT-Sammler @Jeffbezos4skin auf TMZ auf den Markt. Es wird ein Portfolio mit Electras digitaler Kunst auktioniert. Das Portfolio umfasst auch die einzigartige Gelegenheit, exklusiv ein Stück ihres Körpers (im Dekolletébereich) als Leinwand für Kunst, zu Werbezwecken oder zur Darstellung einer anderen individuellen Nachricht samt Logos oder Unternehmensnamen verwenden zu dürfen. Anders ausgedrückt besteht dieses NFT aus einem Teil von Carmen Electras Dekolleté, das der Meistbietende ganz nach Wunsch gestalten kann. Das Projekt verschmilzt Körperkunst mit digitaler Kunst und schafft einen neuen Schauplatz für Werbezwecke im NFT-Raum. Ein Teil des Erlöses dieser Aktion wird der Breast Cancer Research Foundation der Wohltätigkeitsorganisation Stand Up To Cancer gespendet.