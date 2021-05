Carmen Electra y JeffBezos4skin lanzan la primera colección NFT con escote a la venta

LOS ANGELES, 10 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Carmen Electra revolucionó recientemente a la comunidad NFT al anunciar su primera colección NFT en colaboración con el coleccionista decorado de NFT: @ Jeffbezos4skin en TMZ. Ella dejará caer una serie de piezas de arte digital, incluido un 1 de 1, oportunidad exclusiva de poseer una parte de su cuerpo (área del escote) y usarla como lienzo con fines artísticos, promocionales o cualquier otro mensaje personalizable, incluidos logotipos o empresa. nombres. Para reiterar, este NFT ofrecerá bienes raíces digitales en el escote de Carmen Electra que el mejor postor puede personalizar como quiera. Este proyecto fusiona el arte corporal con el arte digital e introduce un nuevo lugar para la publicidad en el espacio NFT. Además, parte de los beneficios obtenidos se donarán a la fundación The Breast Cancer Research en la organización Stand Up To Cancer.