Carnaval 2023: Sabrina Sato revela looks para ensaios na Gaviões da Fiel e Vila Isabel

Produzidos pelo stylist Pedro Sales, looks de Sabrina são inspirados em seu empoderamento e autoconfiança

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Não é novidade para ninguém que a celebridade Sabrina Sato conta com ajudinhas extras para manter a qualidade da sua pele. A apresentadora já declarou que faz procedimentos estéticos com Sculptra®, bioestimulador de colágeno, para manter a pele mais firme, e com o preenchedor a base de ácido hialurônico Restylane® para volumizar e hidratar os lábios, e amenizar linhas finas faciais.

"Eu me considero uma mulher livre e autoconfiante (na maior parte do tempo, rs) e não tenho problemas em falar sobre os cuidados que tenho para manter a qualidade da minha pele. Não é segredo para ninguém que eu uso e recomendo os procedimentos estéticos com Sculptra® e Restylane®. No Carnaval, eu mantenho o mesmo racional. Faço o meu carnaval acontecer do meu jeitinho e com uma ajudinha de profissionais 'mara' como o Pedro, meu stylist, e o Dr. Alberto, meu dermatologista", conta Sabrina.

Os looks da Sabrina são inspirados nessa autoconfiança e são criados de modo a valorizar os pontos fortes da musa. "Meu trabalho com a Sa flui de forma muito natural. Especialmente no Carnaval, a ideia é sempre levar diversão e fantasia para a rua, reflexo de sua personalidade ousada e bem-humorada. No caso dela, é muita responsabilidade e meu desafio é enaltecê-la ainda mais", comenta o stylist Pedro Sales, criador dos looks da musa Sabrina Sato.

Assim como os looks, os cuidados com a pele também são personalizados de acordo com a beleza de cada um. O médico responsável pelos tratamentos estéticos da apresentadora, Dr. Alberto Cordeiro (CRM-SP 125757), já declarou algumas vezes que a musa passou a utilizar bioestimulador de colágeno após sua gestação, a fim de melhorar a firmeza da pele do abdômen e bumbum. "Faltava pouco tempo para o carnaval e eu cheguei no Dr. Alberto pedindo uma solução para flacidez que estava me incomodando muito após a gravidez. Desde então, já usei Sculptra® no rosto e em outras áreas do corpo. Eu brinco que tomo banho de Sculptra®", diz Sabrina.

Já o ácido hialurônico injetável da linha Restylane® foi usado para melhorar a hidratação dos lábios de Sabrina e levantar pontos estratégicos da face para amenizar algumas rugas, como o bigode chinês. "Eu cuido da Sabrina já faz muito tempo. Considero fundamental conversar com o paciente sobre os seus desejos e ter os produtos mais seguros em mãos para adaptar o tratamento de acordo com cada história de pele", explica o Dr. Alberto Cordeiro.

"Eu fiquei tão impressionada com os resultados que tive com Sculptra® que passei a questionar mais meu médico sobre o funcionamento desse produto e super topei em fazer a aplicação no meu rosto quando ele indicou. Dr. Alberto também me apresentou Restylane®, outro produto da farmacêutica Galderma, e decidimos realizar a técnica Firm&Lyft no meu rosto e volumizar meus lábios", comenta Sabrina Sato.

A técnica adotada por Sabrina consiste na aplicação de Sculptra® na lateral da face e Restylane® nas maçãs do rosto. O principal objetivo dessa abordagem é estimular a produção progressiva de colágeno e alcançar um efeito lifting imediato 1.

Sculptra® incentiva a própria pele a produzir mais colágeno, melhorando assim sua firmeza e sustentação². No corpo, a substância pode ser aplicada no pescoço, colo, abdômen, coxas, joelhos e bumbum³,4. Nesta última região, Sculptra® pode ainda melhorar o aspecto de celulite relacionada à flacidez, empinar e volumizar. Sua ação pode durar até dois anos5, com capacidade de aumento de colágeno em até 66,5%*6.

Já Restylane® é um portfólio de ácido hialurônico injetável que contém diferentes texturas de géis de ácido hialurônico, cada qual indicado para uma necessidade específica: amenizar olheiras, rugas e linhas finas, definir o contorno facial, projetar o queixo, volumizar e definir os lábios, modelar o nariz, hidratar a face e até amenizar cicatrizes de acne. Por ter essa gama diversificada de soluções, a marca é considerada a mais completa7 e segura8 do mercado, além de ser a mais utilizada9.

Sculptra® e Restylane® são produtos utilizados em procedimentos estéticos não cirúrgicos, que só podem ser realizados por profissionais da saúde habilitados à prática de injetáveis.

*Colágeno tipo l

