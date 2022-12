Carrick Therapeutics et le groupe Menarini annoncent une collaboration en matière d'essais cliniques pour évaluer l'association du samuraciclib et de l'élacestrant

Carrick va réaliser un essai clinique de phase 2 chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HR+, HER2- résistant aux CDK4/6i

DUBLIN et FLORENCE, Italie, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Carrick Therapeutics, une société biopharmaceutique axée sur l'oncologie qui découvre et développe des thérapies hautement différenciées, et le groupe Menarini (« Menarini »), une société pharmaceutique internationale privée de premier plan, ont annoncé aujourd'hui un accord de collaboration et de fourniture d'essais cliniques.

Cet accord porte sur l'exécution d'un essai clinique de phase 2 visant à évaluer la nouvelle combinaison du samuraciclib (CT7001) de Carrick, un inhibiteur oral de CDK7 et premier de sa catégorie, et de l'élacestrant, un dégradeur sélectif des récepteurs d'œstrogènes (SERD) oral de Menarini, chez des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HR+, HER2- résistant aux CDK4/6i. Menarini et Carrick parraineront conjointement l'essai clinique.

« Nous sommes ravis de commencer cette collaboration avec Menarini pour explorer le potentiel du samuraciclib en combinaison avec l'élacestrant pour le traitement du cancer du sein avancé », a déclaré Tim Pearson, directeur général de Carrick Therapeutics. « Nos travaux précliniques et nos études cliniques antérieures ont validé la biologie des combinaisons SERD avec la CDK7, indiquant des synergies potentielles en associant le samuraciclib avec le SERD oral de Menarini, l'élacestrant. Cette collaboration représente un engagement commun à maximiser le potentiel des nouvelles combinaisons thérapeutiques afin d'améliorer les résultats pour les personnes atteintes du cancer du sein. »

« Cette nouvelle collaboration clinique avec Carrick Therapeutics est une nouvelle étape que nous franchissons pour développer l'élacestrant de manière extensive afin de répondre aux besoins non satisfaits des patientes résistantes aux thérapies CDK4/6 dans le cancer du sein métastatique HR+, HER2- », a déclaré Elcin Barker Ergun, directeur général de Menarini. « Menarini continuera à poursuivre des collaborations de recherche qui ont le potentiel d'améliorer la vie des patientes atteintes d'un cancer du sein. »

Carrick prévoit de lancer l'essai clinique de phase 2 en 2023. Cette nouvelle étude viendra élargir le portefeuille d'essais cliniques en cours de Carrick avec le samuraciclib. La société a présenté les résultats encourageants d'une étude clinique associant le samuraciclib au fulvestrant lors du San Antonio Breast Cancer Symposium de 2021.

À propos du groupe Menarini

Le groupe Menarini est une société pharmaceutique et de diagnostic internationale de premier plan, avec un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars et plus de 17 000 employés. Menarini se concentre sur les domaines thérapeutiques présentant des besoins non satisfaits importants, avec des produits pour la cardiologie, l'oncologie, la pneumologie, la gastro-entérologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. Avec 18 sites de production et 9 centres de recherche et développement, les produits de Menarini sont disponibles dans 140 pays dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.menarini.com.

À propos de l'élacestrant (RAD1901) et de l'étude de phase 3 EMERALD

L'élacestrant est un dégradeur sélectif des récepteurs d'œstrogènes (SERD) expérimental. En 2018, l'élacestrant a reçu la désignation Fast Track de la FDA. Les études précliniques réalisées avant l'étude EMERALD indiquent que le composé a le potentiel d'être utilisé en tant qu'agent unique ou en combinaison avec d'autres thérapies pour le traitement du cancer du sein. L'essai de phase 3 EMERALD est une étude randomisée, ouverte, contrôlée par un traitement actif, qui évalue l'élacestrant en tant que monothérapie de deuxième ou troisième ligne chez des patientes atteintes d'un cancer du sein ER+, HER2- avancé/métastatique. L'étude a recruté 478 patientes qui avaient reçu un traitement antérieur avec une ou deux lignes de thérapie endocrinienne, y compris un inhibiteur des CDK 4/6. Les patientes de l'étude ont été réparties pour recevoir soit l'élacestrant, soit un agent hormonal approuvé choisi par l'investigateur. Les principaux critères d'évaluation de l'étude étaient la survie sans progression (PFS) dans l'ensemble de la population de patientes et chez les patientes présentant des mutations du gène du récepteur 1 des oestrogènes (ESR1). Les critères secondaires comprenaient l'évaluation de la survie globale (OS), le taux de réponse objective (ORR), la durée de la réponse (DOR) et la sécurité.

À propos du samuraciclib (CT7001)

Le samuraciclib est l'inhibiteur de CDK7 le plus avancé en développement clinique. L'inhibition de la CDK7 est une stratégie thérapeutique prometteuse dans le cadre du cancer, car la protéine CDK7 régule la transcription des gènes cancérigènes, favorise la progression incontrôlée du cycle cellulaire et la résistance aux traitements anti-hormones. Le samuraciclib a démontré un profil de sécurité favorable et une efficacité encourageante dans les premières études cliniques. En plus des études mentionnées ci-dessus, il est actuellement évalué dans le cadre du cancer de la prostate, avec un potentiel supplémentaire pour les cancers du pancréas, des ovaires et colorectaux. Le samuraciclib a reçu la désignation Fast Track de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour être utilisé en association avec le fulvestrant pour le traitement du cancer du sein avancé HR+, HER2- résistant au CDK4/6i. Carrick collabore également avec Roche pour évaluer une nouvelle association du samuraciclib et du giredestrant, un SERD oral de Roche, dans le traitement du cancer du sein métastatique HR+, HER2- résistant aux CDK4/6i. Carrick a également l'intention d'évaluer le samuraciclib pour le traitement du cancer de la prostate, où il a été démontré que la CDK7 agit comme régulateur de la transcription, du cycle cellulaire et de la signalisation du récepteur des androgènes.

À propos de Carrick Therapeutics

Carrick Therapeutics est une société biopharmaceutique axée sur l'oncologie qui tire parti de son expertise approfondie pour identifier et développer de nouvelles thérapies hautement différenciées répondant à d'importants besoins non satisfaits. Outre le samuraciclib, Carrick développe également un nouvel inhibiteur des protéines CDK12/13 et un agent de dégradation de colle de la cycline-K, qui a fait l'objet d'études toxicologiques en vue d'une demande d'homologation.

Pour de plus amples informations sur Carrick Therapeutics, veuillez consulter le site www.carricktherapeutics.com

