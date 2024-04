Dans le monde, 4 personnes âgées sur 10 sont exclues, en raison de leur âge, de l'accès aux meilleurs soins de santé. La Carta of Florence, le premier manifeste contre l'âgisme en matière de santé, a été publiée

FLORENCE, Italie, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- La Fondazione Menarini, en première ligne dans la lutte contre la discrimination dans les soins de santé aux personnes âgées, a contribué à l'élaboration de la Carta of Florence. Présentée lors du congrès « Anti-ageism Alliance », organisé sous le patronage de la Société italienne de gérontologie et de gériatrie, de l'Association internationale de gérontologie et de gériatrie et de la Société européenne de médecine gériatrique, la Carta of Florence est le premier manifeste mondial contre l'âgisme dans les soins de santé.

Le document publié dans la revue European Geriatric Medicine, élaboré par les meilleurs experts mondiaux, dont des représentants de l'OMS, et coordonné par Andrea Ungar, professeur de gériatrie à l'université de Florence, identifie 12 actions concrètes pour lutter contre les préjugés liés à l'âge dans les soins de santé et améliorer la qualité et la durée de vie des personnes âgées.

« L'âgisme est un problème mondial : une personne sur deux dans le monde est modérément ou fortement âgiste à l'égard des personnes âgées, ce qui a des conséquences très graves. Cela nuit à la santé physique et mentale et accroît l'isolement social, a expliqué Alana Officer, responsable du département Changements démographiques de l'OMS et de la campagne Vieillir en bonne santé. L'OMS mène une campagne mondiale pour lutter contre l'âgisme et mettre en place une large coalition afin que nous travaillions tous ensemble pour l'éliminer. »

« Bien que de nombreux prestataires de soins de santé dans le monde s'efforcent de veiller à ce que les personnes âgées reçoivent les traitements les plus avancés, 40 % d'entre elles sont encore exclues des meilleures pratiques de soins de santé et des essais cliniques de médicaments, ce qui a un effet négatif sur la longévité », a souligné M. Ungar, coordonnateur de la Carta.

« Les actions proposées dans la Carta of Florence pour inverser la tendance se concentrent avant tout sur la nécessité de donner la priorité aux personnes âgées dans les salles d'urgence, sur le réaménagement des hôpitaux pour les rendre plus accueillants pour les personnes âgées, en réduisant l'isolement et l'immobilité au lit des patients », a commenté Luigi Ferrucci, coordinateur de la Carta of Florence aux côtés d'Andrea Ungar et directeur scientifique du National Institute on Aging à Baltimore.

« Fondamentalement, a ajouté Andrea Ungar, il faut changer l'approche des soins aux personnes âgées, qui ne peuvent être traitées "au coup par coup", mais doivent être suivies dans une vision globale par le gériatre, en tant que médecin de la complexité. »