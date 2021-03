Carrier Transicold conclut un accord stratégique avec AddVolt

« Grâce à notre accord avec AddVolt, nous franchissons une étape importante vers l'adoption commerciale généralisée des systèmes de réfrigération électrique pour remorques à travers l'Europe, ce qui contribue en fin de compte à créer une voie viable pour les clients afin de passer des unités à moteur diesel à des solutions plus durables », a déclaré Victor Calvo, président de Truck Trailer International, Carrier Transicold. « Nous n'avons cessé d'être les pionniers de la technologie électrique depuis le développement du premier système E-Drive ™ entièrement électrique il y a deux décennies et nous sommes prêts à franchir une nouvelle étape. Nous sommes ravis de collaborer avec AddVolt pour fournir la technologie éprouvée qui change la donne et que nos clients attendent. »

AddVolt a mis au point le premier système électrique rechargeable au monde pour les marchés du transport, qui évite l'utilisation de carburant et réduit les principales émissions, notamment le bruit, les particules, l'oxyde d'azote et le dioxyde de carbone (CO2). La technologie électrique à batterie peut améliorer la durabilité en réduisant les émissions et en augmentant l'efficacité dans le secteur du transport réfrigéré.

Voici quelques-uns les éléments différenciateurs du système électrique à batterie AddVolt :

Une technologie éprouvée, indépendante du moteur

Large compatibilité avec les remorques, les camions, les camionnettes et les conteneurs

Connectivité télématique en temps réel pour le suivi, le contrôle et le diagnostic des performances

Compatibilité avec la plateforme numérique Lynx de Carrier

En octobre, Carrier Transicold a annoncé que l'unité Vector® eCool™ était le premier système au monde de remorque réfrigérée sans moteur entièrement autonome à entrer en production de série. Le Vector eCool utilise une récupération d'énergie de pointe et le système d'alimentation d'AddVolt pour convertir l'énergie cinétique générée par la remorque en électricité, qui est ensuite stockée dans un bloc de batteries pour alimenter le groupe frigorifique. Cette boucle crée un système entièrement autonome qui ne produit aucune émission directe de CO2 ou de particules.

« Nous sommes enchantés de nous associer à Carrier Transicold afin d'utiliser notre technologie performante, de l'étendre et de poursuivre l'innovation », a déclaré Bruno Azevedo, PDG d'AddVolt. « Bien qu'aujourd'hui notre technologie se concentre sur les flottes de transport réfrigéré en Europe, elle a le potentiel de bénéficier à d'autres applications et d'autres zones géographiques à l'avenir. »

Le Vector eCool est proposé dans le cadre du programme de chaîne du froid saine, sûre et durable de Carrier, afin de préserver et de protéger l'approvisionnement en aliments, médicaments et vaccins. Pour en savoir plus, consultez le site corporate.carrier.com/healthycoldchain ou le site www.carriertransicold.eu.

