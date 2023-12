Carrieverse et Bybit concluent un partenariat stratégique

SÉOUL, Corée du Sud, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Carrieverse Co., Ltd., développeur de la plateforme de jeu Web3 « Cling » et émetteur de l'actif virtuel $CVTX, a conclu un partenariat stratégique avec la bourse mondiale d'actifs virtuels Bybit. Grâce à ce partenariat, Carrieverse deviendra un partenaire de l'écosystème de Bybit, et grâce au soutien et à la coopération totale de Bybit, elle mènera des activités commerciales complètes de marketing et de Web3.

Bybit, créé en 2018, est une bourse d'actifs virtuels basée à Singapour qui compte plus de 1,5 million d'utilisateurs dans le monde. Selon CoinMarketCap, un site de diffusion du marché des actifs virtuels, il s'agit d'une bourse importante fluctuant entre la 2e et la 4e place en fonction du volume de trading.

Ce partenariat est la première réalisation après l'entrée de Carrieverse dans le DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) la semaine dernière. En juin, Bybit et le DMCC ont signé un partenariat d'écosystème et se sont mis d'accord pour parrainer 15 nouveaux projets Web3 et crypto. Bybit s'est également engagé à fournir divers conseils et un soutien actif aux entreprises membres du DMCC Crypto Centre en tant que partenaire de son écosystème.

Bien que de nombreux projets Web3 et crypto du monde entier aient posé leur candidature au DMCC, le projet Carrieverse a été sélectionné comme bénéficiaire à l'issue d'un processus d'examen rigoureux. Le DMCC Crypto Centre a indiqué que l'exhaustivité et les stratégies marketing de Carrieverse ont reçu de bonnes notes au cours du processus d'examen, ce qui a permis d'évaluer Carrieverse de manière très positive. Grâce au soutien actif du DMCC, Carrieverse a pu établir un partenariat de haut niveau avec Bybit. Carrieverse prévoit d'étendre l'écosystème mondial du Web3 par le biais de partenariats majeurs continus, en déployant une stratégie triangulaire reliant Carrieverse, Bybit et le DMCC.

Les deux parties prévoient de collaborer étroitement en matière de marketing dans le cadre de ce partenariat. En particulier, Leila Mcharek, vice-présidente des affaires mondiales et des partenariats stratégiques chez Bybit, a souligné que Bybit se concentrera sur la création d'un environnement approprié pour que Carrieverse devienne un projet phare de Bybit, en déclarant : « Notre collaboration avec Carrieverse élèvera notre plateforme de blockchain à une nouvelle dimension. Nous fournirons également un soutien complet à Carrieverse pour développer son écosystème mondial. »

Les détails du partenariat peuvent être consultés sur la communauté officielle de Carrieverse et sur le site web de Bybit.

Communauté officielle de Carrieverse



https://discord.gg/carrieverse

Page de renvoi de Bybit



https://announcements.bybit.com/en/article/carrieverse-blt69d4de3a79649219