Carrieverse e Bybit assinam parceria estratégica

SEUL, Coreia do Sul, 8 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Carrieverse Co., Ltd., desenvolvedora da plataforma de jogos eletrônicos Web3 'Cling' e emissora do ativo virtual $CVTX, assinou uma parceria estratégica com a bolsa internacional de ativos virtuais, Bybit. Por meio da parceria, a Carrieverse irá se tornar um parceiro do ecossistema da Bybit e, através do total apoio e cooperação da Bybit, realizar atividades abrangentes de marketing e negócios Web3.

A Bybit, fundada em 2018, é uma bolsa de ativos virtuais com sede em Singapura, com mais de 1,5 milhão de usuários ao redor do mundo. Conforme o CoinMarketCap, um site de transmissão do mercado de ativos virtuais, é uma grande bolsa oscilando entre o 2º e o 4º lugar com base no volume de negociação.

Esta parceria é a primeira conquista após a entrada, na semana passada, no DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) da Carrieverse. Em junho, a Bybit e o DMCC assinaram uma parceria de ecossistema e concordaram em patrocinar 15 novos projetos Web3 e criptográficos. A Bybit também se comprometeu a oferecer diversas consultorias e suporte ativo a empresas membros do DMCC Crypto Centre como seu parceiro de ecossistema.

Embora muitos projetos Web3 e criptográficos de todo o mundo tenham sido apresentados ao DMCC, o projeto da Carrieverse foi selecionado como beneficiário após um rigoroso processo de revisão. O DMCC Crypto Center comentou que a integridade e as estratégias de marketing da Carrieverse receberam boas pontuações durante o processo de revisão, com alta avaliação da Carrieverse. Com este apoio ativo da DMCC, a Carrieverse foi capaz de estabelecer uma parceria de alto nível com a Bybit. A Carrieverse planeja expandir o ecossistema mundial da Web3 mediante grandes parcerias contínuas, ao desenvolver uma estratégia triangular que vincula a Carrieverse, a Bybit e o DMCC.

Ambas as partes planejam realizar estreitas cooperações de marketing por meio desta parceria. Em particular, Leila Mcharek, Vice-Presidente de Negócios Globais e Parcerias Estratégicas na Bybit, enfatizou que a Bybit terá foco em criar um ambiente adequado para que a Carrieverse se torne um projeto de destaque da Bybit, ao afirmar: "Nossa cooperação com a Carrieverse irá elevar nossa plataforma de blockchain a uma nova dimensão. Também daremos suporte completo para que a Carrieverse expanda seu ecossistema mundial."

Detalhes da parceria podem ser encontrados na comunidade oficial da Carrieverse e no site da Bybit.

