Les enfants du monde entier demandent aux dirigeants de tenir leurs promesses d'éducation universelle dans le cadre d'une campagne novatrice de l'organisation Education Cannot Wait

NEW YORK, 1er février 2023 /PRNewswire/ -- Grâce à une campagne innovante menée par le Fonds mondial des Nations unies pour l'éducation en situation d'urgence, Education Cannot Wait (ECW, l'éducation n'attend pas), des enfants du monde entier envoient des « cartes postales du bout du monde » pour demander aux dirigeants mondiaux de tenir leurs promesses d'assurer l'éducation pour tous d'ici 2030, comme le prévoient les Objectifs de développement durable.

« Ces témoignages inspirants illustrent l'incroyable pouvoir de l'éducation à transformer des vies. Nous devons écouter les enfants du monde entier. Ils méritent le droit à l'éducation », a déclaré Yasmine Sherif, directrice d'Education Cannot Wait.

En République démocratique du Congo , Lucas*, réfugié de 14 ans originaire de la République centrafricaine, raconte avoir vu sa mère tuée et son village réduit en cendres.

Grâce à un programme de résilience pluriannuel mis en œuvre par le HCR avec un financement de l'ECW, le jeune garçon est retourné à l'école et rêve un jour de devenir médecin.

Dans sa carte postale, Lucas lance un appel vibrant aux dirigeants du monde entier pour qu'ils « pensent à nous, les enfants réfugiés, et qu'ils nous financent pour nous permettre de terminer nos études. »

Plusieurs lettres ont été envoyées par des enfants vivant en Afghanistan . En raison des nouvelles règles interdisant l'éducation des filles et privant les femmes de leurs droits fondamentaux, on ignore si Zehab*, originaire de la province d'Uruzgan pourra poursuivre ses études. Pour le moment, elle peut toutefois suivre un programme d'apprentissage communautaire non formel.

« Je veux faire des études et devenir un médecin connu. Mais je crains de ne pas pouvoir réaliser mes rêves, car les filles ne sont pas autorisées à aller à l'école en Afghanistan, explique-t-elle dans sa carte postale. Je demande aux dirigeants du monde entier de nous aider et de nous donner la possibilité d'apprendre et de prendre en mains notre avenir. »

Dans le monde, 222 millions d'enfants tels que Zehab et Lucas voient leur avenir brisé par les effets convergents des conflits, du changement climatique, des déplacements forcés et d'autres crises prolongées.

Des dirigeants du monde entier se réuniront lors de la Conférence de haut niveau sur le financement de l'éducation organisée par Education Cannot Wait les 16 et 17 février à Genève, en Suisse. Tout au long de l'événement, de jeunes militants et des acteurs mondiaux liront les Cartes postales du bout du monde pour s'assurer que la voix des enfants les plus vulnérables du monde soit entendue.

*Les noms ont été modifiés à des fins de confidentialité.

