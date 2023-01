- Niños de todo el mundo piden a los dirigentes que cumplan sus promesas de educación universal en una campaña pionera de Education Cannot Wait

NUEVA YORK, 31 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- A través de una innovadora campaña llevada a cabo por el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia, La educación no puede esperar (ECW), niñas y niños de todo el mundo están compartiendo "Postcards from the Edge" para pedir a los líderes mundiales que cumplan sus promesas de garantizar la educación para todos en 2030, tal y como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

more than 50 letters and drawings have been received from crisis-affected girls and boys supported through ECW-funded programmes across more than 20 of the world's toughest country-contexts. ECW's strategic partners - including Educo, Plan International, Save the Children, Street Child, UNESCO, UNHCR, UNICEF, World Vision and many others - continue to collect these first-person accounts to highlight the singular power of education to end violence, hunger and poverty worldwide.

"Son inspiradores testimonios del asombroso poder de la educación para transformar vidas. Debemos escuchar a los niños del mundo. Merecen su derecho humano a la educación", expresó Yasmine Sherif, directora de Education Cannot Wait.

En la República Democrática del Congo, Lucas*, un refugiado de 14 años procedente de la República Centroafricana, cuenta la historia de cómo vio cómo asesinaban a su madre y quemaban su aldea.

Gracias a un programa plurianual de resiliencia puesto en marcha por ACNUR con financiación de ECW, el niño ha vuelto a la escuela y sueña con ser médico algún día.

En su postal, Lucas hace un apasionado llamamiento a los líderes mundiales para que "piensen en nosotros, los niños refugiados, y nos proporcionen financiación para que podamos terminar nuestros estudios."

Se recibieron varias cartas de niñas y niños de Afganistán. Con las nuevas normas que prohíben la educación de las niñas y despojan a las mujeres de sus derechos humanos, no está claro si Zehab*, de la provincia de Uruzgan, podrá continuar su educación. Pero, por ahora, puede asistir a un programa de aprendizaje no formal basado en la comunidad.

"Quiero recibir educación y convertirme en una doctora conocida. Pero me pregunto si no podré cumplir mis sueños, ya que en Afganistán no se permite a las niñas asistir a la escuela", destacó en su postal. Hago un llamamiento a los líderes mundiales para que nos ayuden y nos den la oportunidad de aprender y liderar nuestro futuro".

A nivel mundial, 222 millones de niñas y niños como Zehab y Lucas ven su futuro arrebatado por los efectos convergentes de los conflictos, el cambio climático, los desplazamientos forzosos y otras crisis prolongadas.

Líderes de todo el mundo se reunirán en la Conferencia de Alto Nivel sobre Financiación de Education Cannot Wait los días 16 y 17 de febrero en Ginebra (Suiza). Durante el evento, jóvenes defensores y campeones mundiales leerán las Postales desde la Orilla para garantizar que se escuche la voz de los niños más vulnerables del mundo.

* Los nombres se han cambiado por privacidad.

