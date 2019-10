CAS acelera el desarrollo de productos con el lanzamiento de fórmulas especializadas

COLUMBUS, Ohio, 1 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- CAS, división de la Sociedad Estadounidense de Química que se especializa en soluciones de información científica, amplió su cartera de productos con el lanzamiento de Formulus®, nueva solución que tiene por objetivo que las innovaciones se vendan más rápido al abordar las necesidades específicas de información de los científicos de fórmulas. Se estima que el desarrollo de productos corresponde al 30 % de los costos totales de investigación y desarrollo, y sectores tales como el farmacéutico, los químicos agrícolas y la cosmética están a la búsqueda de promover la innovación y aumentar la eficiencia. Al ofrecer acceso rápido a la información estratégica que necesitan los formuladores, Formulus inspira ideas nuevas, reduce las repeticiones que se necesitan para optimizar cada fórmula e informa sobre la resolución de los problemas.

Formulus ofrece la mayor colección de fórmulas del mundo obtenidas de revistas, patentes y partes de productos. Integrada con la colección de sustancias CAS sin igual, detalladas especificaciones para proveedores y recursos regulatorios, Formulus es una tienda única para los formuladores. Formulus permite a los usuarios explorar con rapidez el entorno de las fórmulas, detectar abordajes de fórmulas pertinentes y conseguir ingredientes.

"CAS está enfocada en mejorar la eficiencia en todo el ciclo de vida de la innovación", expresó Tim Wahlberg, vicepresidente de Gestión de Productos y Estrategia de CAS. "Nuestras soluciones tienen una larga trayectoria de ofrecer información estratégica para los científicos de investigación. Formulus amplía su oferta para acelerar la fase de desarrollo. Al asociarse con formuladores en los últimos 3 años, diseñamos una solución de información adaptada a las necesidades y flujos de trabajo singulares que los ayudan a lograr que las innovaciones lleguen al mercado con más rapidez".

Acelerando la innovación con datos de alta calidad, tecnología especializada y experticia humana

Curada por cientos de científicos, la nueva colección de fórmula de CAS identifica con claridad los ingredientes de la fórmula y sus funciones, además de conectar a los formuladores con información estratégica. Estos datos de fórmulas también se ponen a disposición en las soluciones líderes de CAS STNext® y SciFindern. La cartera de soluciones de CAS sirve de fundamento para el flujo de trabajo de investigación y desarrollo de extremo a extremo, lo que asegura que los profesionales de la propiedad intelectual y los científicos de investigación puedan buscar publicaciones de fórmulas complejas con precisión para detectar información de patentes clave, evaluar la novedad y obtener el contexto pertinente para el desarrollo de ingredientes activos. Se pueden obtener licencias sobre las fórmulas de CAS para proyectos y aplicaciones internas.

"El desarrollo de productos siempre está en la frontera del conocimiento; puede usar lo que hizo la gente antes de usted para guiarlo. Formulus realmente ha sido muy eficaz en ayudarme a hacerlo", manifestó el Dr. Barry Fanning, científico senior de The Andersons, Inc. "Las posibilidades de búsqueda me permiten analizar toda la bibliografía con más eficacia para obtener la respuesta e ir al laboratorio con una referencia más informada".

Las fórmulas cumplen un papel fundamental en aportar al mercado productos nuevos que sean seguros y eficaces. Formulus promueve la innovación y asegura que los formuladores comiencen la fase de desarrollo en el camino más eficiente. Más del 70 % de los formuladores que probaron Formulus confirmaron que los ayudó a enfocar mejor con mayor rapidez. Esta característica reduce el tiempo y los recursos totales que se necesitan para optimizar cada fórmula desde los ensayos clínicos de fase temprana hasta el producto comercializable final.

Acerca de CAS

CAS, división de la Sociedad Estadounidense de Química, forma alianzas con organizaciones de investigación y desarrollo para ofrecer información estratégica de carácter científico que sea útil y les permita planificar, innovar, proteger sus innovaciones y predecir de qué manera evolucionarán los mercados y las oportunidades. Los investigadores científicos, los profesionales de patentes y los líderes de empresas de todo el mundo en sectores tan variados como el comercial, el académico y el gubernamental se apoyan en nuestras soluciones y servicios para asesorar respecto del descubrimiento y la estrategia. Aproveche nuestro contenido sin igual, nuestra tecnología especializada y nuestra experticia humana sin punto de comparación para adaptar las soluciones que le darán a su organización una ventaja respecto de la información. Con más de 110 años de experiencia, nadie sabe más de información científica que CAS. Conozca más en www.cas.org.

