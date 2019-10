CAS acelera desenvolvimento de produtos com lançamento de soluções especializadas em formulações

COLUMBUS, Ohio, 1 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A CAS, divisão da American Chemical Society especializada em soluções de informações científicas, ampliou seu portfólio de produtos com o lançamento da Formulus®, uma nova solução voltada a acelerar a entrada de inovações no mercado, atendendo às necessidades informativas diferenciadas dos cientistas de formulações. Com o desenvolvimento de produtos representando cerca de 30% dos custos totais de pesquisa e desenvolvimento, setores como os de produtos farmacêuticos, produtos químicos agrícolas e cosméticos procuram estimular a inovação e aumentar a eficiência. Ao proporcionar acesso imediato a conhecimentos detalhados de que os formuladores precisam, a Formulus inspira novas ideias, diminui as repetições necessárias para otimizar cada formulação e fornece informações para a resolução de problemas.

A nova solução específica para formulações busca satisfazer as necessidades diferenciadas dos formuladores

A Formulus oferece a maior coleção do mundo de formulações extraídas de revistas acadêmicas, patentes e bulas. Integrada com recursos de órgãos reguladores, especificações detalhadas de fornecedores e a incomparável coleção de substâncias da CAS, a Formulus reúne em um só produto tudo de que os formuladores precisam. A Formulus permite que os usuários explorem rapidamente o panorama de formulações, identifiquem as abordagens de formulações relevantes e obtenham ingredientes.

"A CAS está muito focada em melhorar a eficiência em todo o ciclo de vida da inovação", realça Tim Wahlberg, vice-presidente de estratégia e gerenciamento de produtos da CAS. "As nossas soluções têm uma longa tradição de fornecer conhecimentos para cientistas pesquisadores. A Formulus amplia as nossas ofertas para acelerar a fase de desenvolvimento. Ao longo dos últimos três anos, em parceria com formuladores, projetamos uma solução de informações adaptada às suas necessidades e aos seus fluxos de trabalho diferenciados, no intuito de ajudá-los a colocar as inovações no mercado mais rapidamente."

Inovação acelerada com dados de alta qualidade, tecnologia especializada e expertise humana

Com a curadoria de centenas de cientistas, a nova coleção de formulações da CAS identifica claramente os ingredientes da formulação e seus papéis e conecta os formuladores a conhecimentos cruciais. Esses dados de formulação também estão sendo disponibilizados nas soluções líderes da CAS, a STNext® e a SciFindern. O portfólio de soluções da CAS fornece informações para o fluxo de trabalho de pesquisa e desenvolvimento de ponta a ponta, garantindo que os profissionais de propriedade intelectual e cientistas pesquisadores possam buscar com precisão as divulgações de formulações complexas, a fim de identificar informações relevantes sobre patentes, avaliar as novidades e obter contextualizações importantes para o desenvolvimento de ingredientes ativos. O conteúdo das formulações da CAS também pode ser licenciado para aplicações e projetos internos.

"O desenvolvimento de produtos está sempre na vanguarda do conhecimento; você pode usar como guia o que já foi feito antes", afirmou Barry Fanning, Ph.D., cientista sênior, The Andersons, Inc. "A Formulus tem me ajudado de maneira realmente eficaz para tanto. O nível de buscabilidade me permite percorrer toda a literatura com mais eficácia para chegar à resposta e entrar no laboratório com um ponto de referência mais bem informado."

As formulações desempenham um papel primordial na introdução de produtos seguros e eficazes no mercado. A Formulus capacita a inovação e garante que os formuladores iniciem a fase de desenvolvimento pelo caminho mais eficiente. Mais de 70% dos formuladores que testaram a Formulus confirmaram que a ferramenta os ajudou a aguçar o foco com mais agilidade. Isso reduz o tempo e os recursos gerais necessários para otimizar cada formulação, desde os ensaios clínicos de fase inicial até o produto final comercializável.

Saiba mais em www.cas.org/formulus.

Sobre a CAS

A CAS, divisão da American Chemical Society, faz parcerias globais com organizações de pesquisa e desenvolvimento para fornecer conhecimentos científicos práticos que as ajudem a planejar, inovar, proteger suas inovações e prever como novos mercados e oportunidades irão evoluir. Pesquisadores científicos, profissionais de patentes e líderes empresariais mundo afora em todos os setores comerciais, acadêmicos e governamentais confiam em nossas soluções e serviços para orientar descobertas e estratégias. Utilize o nosso conteúdo incomparável, a nossa tecnologia especializada e a nossa incomparável expertise para customizar soluções que darão à sua organização uma vantagem no campo das informações. Com mais de 110 anos de experiência, ninguém entende mais de informações científicas do que a CAS. Saiba mais em www.cas.org.

Contato da CAS com a imprensa:

Tina Tomeo

614-447-3600

cas-pr@cas.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/691740/CAS_Logo.jpg

FONTE CAS

Related Links

http://www.cas.org/



SOURCE CAS