CAS führt stereoselektive Markierung im CAS SciFinder® Retrosynthese-Tool ein - ein Novum in der Welt der wissenschaftlichen Technologielösungen

Die neue Funktion kombiniert die branchenführende CAS Content Collection™ mit modernster Technologie und ermöglicht es Wissenschaftlern, auf der Grundlage zuverlässiger Prozesse Innovationen zu entwickeln.

COLUMBUS, Ohio, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- CAS, eine auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisierte Abteilung der American Chemical Society, bietet jetzt die präzise Kennzeichnung stereoselektiver Schritte innerhalb der prädiktiven Retrosynthese von CAS SciFinder. Diese einzigartige und wichtige Fähigkeit, die zum ersten Mal in einer globalen wissenschaftlichen Informationslösung verfügbar ist, ermöglicht es Forschenden, Moleküle mit höherer Präzision zu entwerfen, z. B. neue Medikamente mit höherer Wirksamkeit und weniger Nebenwirkungen.

Neben der von Menschen kuratierten, prädiktiven Stereochemie in CAS SciFinder hat CAS auch die Abdeckung einzigartiger stereoselektiver Transformationen um 30 % erhöht und neue Filteroptionen für alternative Schritte eingeführt, mit denen Nutzerinnen und Nutzer ihre Suche nach Stereochemie eingrenzen können.

„Die Stereochemie spielt eine zentrale Rolle in verschiedenen wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen, von der Landwirtschaft über Pharmazeutika bis hin zu Kosmetika", sagte Dr. Michael Dennis, Chief Science Officer bei CAS. „Die neue Funktion zur stereochemischen Kennzeichnung in CAS SciFinder ist für die Arbeit von Forschern von entscheidender Bedeutung, da sie ihnen dabei hilft, die gewünschten Eigenschaften und Verwendungszwecke der Zielverbindung zu erreichen und die Anforderungen an die Verbrauchersicherheit zu erfüllen sowie Möglichkeiten zur Rationalisierung der industriellen Synthese aufzudecken."

Die Erweiterung von CAS SciFinder um die Fähigkeit zur Stereochemie ist das Ergebnis der kontinuierlichen Innovationsarbeit bei CAS. Als Schöpfer der weltweit größten und zuverlässigsten Sammlung chemischer Reaktionen erweitern die wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitenden von CAS ihre wissenschaftlichen Informationslösungen und maßgeschneiderten Dienstleistungen kontinuierlich um neue Funktionen, die es Forschenden ermöglichen, mühelos Verbindungen zwischen ihrer Arbeit und früheren Entdeckungen herzustellen und den Weg von der Idee zur Umsetzung schneller zu beschreiten.

„Um unseren Nutzerinnen und Nutzern das Beste an wissenschaftlicher Technologie zu bieten, entwickeln wir unsere Lösungen ständig weiter", sagt Tim Wahlberg, Chief Product Officer bei CAS. „Die Stereochemie-Fähigkeit von CAS SciFinder, gepaart mit den hochwertigen, strukturierten Daten in der CAS Content Collection, ist ein bedeutender Durchbruch und eine leistungsstarke Ergänzung des Werkzeugkastens von Forschenden, die damit in die Lage versetzt werden, sicher zu planen und sichere Innovationen zu schaffen."

Weitere Informationen über die Möglichkeiten der retrosynthetischen Analyse in CAS SciFinder finden Sie unter https://link.cas.org/retrosynthesis.

