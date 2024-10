CAS introduit le marquage stéréosélectif dans l'outil de rétrosynthèse CAS SciFinder®, une capacité inédite dans le monde des solutions technologiques scientifiques

La nouvelle capacité combine la CAS Content Collection™, leader du secteur, avec une technologie de pointe et permet aux scientifiques d'innover en toute confiance

COLUMBUS, Ohio, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- CAS, une division de l'American Chemical Society spécialisée dans la gestion des connaissances scientifiques, propose désormais un étiquetage précis des étapes stéréosélectives dans le cadre de la rétrosynthèse prédictive CAS SciFinder. Disponible pour la première fois dans le cadre d'une solution globale d'information scientifique, cette capacité unique et vitale permet aux chercheurs de concevoir des molécules avec une plus grande précision, par exemple de nouveaux médicaments plus efficaces et présentant moins d'effets secondaires.

En plus de la stéréochimie prédictive dans CAS SciFinder, CAS a également augmenté de 30 % la couverture des transformations stéréosélectives uniques et a mis en place de nouvelles options de filtrage sur les étapes alternatives permettant aux utilisateurs d'affiner leur recherche par stéréochimie.

« La stéréochimie joue un rôle essentiel dans diverses applications scientifiques et industrielles, de l'agriculture aux produits pharmaceutiques en passant par les cosmétiques », déclare Dr Michael Dennis, Chief Science Officer, CAS. « La nouvelle capacité de marquage stéréochimique de CAS SciFinder est essentielle pour le travail des chercheurs, car elle les aide à obtenir les propriétés et les utilisations souhaitées du composé cible et à se conformer aux exigences de sécurité des consommateurs, ainsi qu'à découvrir des possibilités de rationalisation de la synthèse industrielle. »

L'ajout de la stéréochimie à CAS SciFinder a fait l'objet d'un effort d'innovation continu au CAS. Créateurs de la collection de réactions chimiques la plus vaste et la plus fiable au monde, les scientifiques et les technologues de CAS ajoutent en permanence de nouvelles fonctionnalités à leurs solutions d'information scientifique et à leurs services personnalisés, dans le but de permettre aux chercheurs d'établir plus facilement des liens entre leurs travaux et les découvertes antérieures et de passer plus rapidement de l'idée à l'exécution.

« Pour offrir à nos utilisateurs le meilleur de la technologie scientifique, nous affinons et améliorons constamment nos solutions », déclare Tim Wahlberg, Chief Product Officer, CAS. « Associée aux données structurées de haute qualité de la CAS Content Collection, la capacité de stéréochimie de CAS SciFinder constitue une avancée significative et un nouvel ajout puissant à la boîte à outils des chercheurs, leur permettant ainsi de planifier en toute confiance et de créer des innovations plus sûres. »

Pour plus d'informations sur les capacités d'analyse rétrosynthétique disponibles dans CAS SciFinder, consultez le site https://link.cas.org/retrosynthesis.

À propos de CAS

CAS relie les connaissances scientifiques du monde entier afin d'accélérer les avancées qui améliorent la vie des gens. Nous donnons aux innovateurs les moyens d'avancer efficacement dans l'écosystème complexe des données et de prendre des décisions en toute confiance à chaque phase du parcours d'innovation. Spécialiste de la gestion des connaissances scientifiques, notre équipe élabore la plus grande collection au monde de données scientifiques et fournit des solutions, des services et une expertise essentiels en matière d'information. Les scientifiques, les professionnels des brevets et les chefs d'entreprise de tous les secteurs comptent sur CAS pour les aider à découvrir des opportunités, à atténuer les risques et à partager les connaissances afin de passer plus rapidement de l'inspiration à l'innovation. CAS est une division de l'American Chemical Society. Rejoignez-nous sur cas.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1729161/4991883/CAS_Logo.jpg