CASA DA MOEDA CANADENSE APRESENTA A UMA EFÍGIE TEMPORÁRIA PARA A MOEDA COMEMORATIVA DE 2023 QUE CELEBRA A JORNALISTA PIONEIRA KATHLEEN "KIT" COLEMAN

OTTAWA, ON, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Royal Canadian Mint dedicou sua moeda comemorativa de 2023 para celebrar a vida inspiradora da primeira jornalista mulher do Canadá, Kathleen "Kit "Coleman. Nascida em County Galway, na Irlanda e que depois emigrou para o Canadá em 1884, Kit Coleman ingressou primeiramente no Toronto Daily Mail como editora de artigos femininos e, posteriormente, se tornou a primeira mulher correspondente de guerra credenciada na América do Norte, ganhando fama internacional por sua cobertura das consequências da Guerra Hispano-Americana. Ela também ajudou a estabelecer o Canadian Women's Press Club(Clube das Mulheres da Imprenssa do Canadá) e atuou como sua primeira presidente. Sua fascinante jornada é contada por meio da arte de Pandora Young, que usou a silhueta de Kit como a tela sobre a qual os principais capítulos de sua vida são ricamente ilustrados no verso da moeda.

Prova do Dólar de Prata de 2023 - Kathleen "Kit" Coleman jornalista pioneira (CNW Group/Royal Canadian Mint)

Pandora Young já havia feito outro retrato da jornalista pioneira em 2023, na Moeda de Ouro Puro de $100. O relevo apresenta Kit Coleman escrevendo em sua mesa de trabalho. Atrás dela está um mapa mostrando a América do Norte e a Europa, com linhas pontilhadas traçando suas viagens épicas em ambos os continentes.

O instituto também estará introduzindo um design atualizado para o anverso que aparecerá nas moedas comemorativas e de colecionador de 2023 até que um novo anverso permanente seja adotado nas moedas canadenses. A efígie da rainha Elizabeth II de autoria de Susanna Blunt é acompanhada por uma marcação especial composta por uma inscrição vertical das datas "1952" e "2022", separadas por quatro pérolas simbolizando as quatro efígies que tiveram enfeitado as moedas canadenses durante todo o reinado.

Outros produtos sendo lançados hoje incluem:

A série de 2023 da Treasured Silver Maple Leaf da Premium Bullion vem em embalagens especiais, oferecida em 1 onça 99,99% na moeda de prata pura, ou 1/10 de onças líquidas 99,99% na Moeda de Ouro Puro ;

; A moeda de ouro puro de 2023 de $200 - celebrando a diversidade, conhecimento e a interconexão do Canadá; apresentando um elemento de abalone circundado por um ornamento da artista da ilha de Haida Yahl 'Aadas ( Cori Savard );

- celebrando a diversidade, conhecimento e a interconexão do Canadá; apresentando um elemento de abalone circundado por um ornamento da artista da ilha de Haida Yahl 'Aadas ( ); A moeda de ouro puro de $2.500 de 2023 - Vantage Point - Bald Eagle, de Robert Bateman ;

de 2023 - Vantage Point - Bald Eagle, de ; A moeda de prata pura de $20 de 2023 - Celebrate Love, feita por Jori van der Linde ;

de 2023 - Celebrate Love, feita por ; A moeda de prata pura de $10 de 2023 - Welcome to the World! e

de 2023 - Welcome to the World! e A coleção de moedas presenteáveis de 2023, de moedas de um dólar com um design especial de: Nascidos em 2023, Feliz Aniversário, e O Canadá.

As cunhagens, preços e informações básicas de cada produto podem ser encontrados na aba "Shop" em www.mint.ca. Imagens das moedas estão disponíveis aqui.

Esses produtos já poderão ser solicitados a partir de hoje entrando em contato diretamente com o Royal Canadian Mint pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos, ou através do site www.mint.ca. Elas também estarão disponíveis nas butiques da Royal Canadian Mint em Ottawa e Winnipeg, nos pontos de venda que fazem parte do Canadá Post e por meio da rede global de revendedores e distribuidores da Casa da Moeda do Canada.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Mint é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo e oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos de cunhagem especializados e de alta qualidade e serviços relacionados. Para mais informações sobre a Royal Canadian Mint, seus produtos e serviços, acesse:www.mint.ca. Siga a Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

