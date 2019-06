Casa da Moeda Real Canadense lança tributo inovador ao Canadá, em tempo para as celebrações anuais de 1o julho

A oferta patriota continua com a moeda de prata fina de $ 15 de 2019 – Folha de Bordo de Ouro ( 2019 $15 Fine Silver Coin – Golden Maple Leaf ), um tributo de Trevor-Tennant a nossas icônicas folhas de bordo, que é seletivamente folheada a ouro e esculpida em um relevo em 3D, circundada por um ramo de folhas de bordo, evocando os designs do reverso das primeiras moedas canadenses em circulação. A moeda de ouro puro de $ 200 de 2019 – Celebrando a Diversidade no Canadá: Luz e Prosperidade ( 2019 $200 Pure Gold Coin – Celebrating Canada's Diversity: Light and Prosperity ) é uma criação impressionante da artista Frances Ferdinand, com um rubi genuíno de Madagascar, em torno do qual um arranjo inspirado em mandala de símbolos interculturais é meticulosamente entalhado.

Uma história menos conhecida do know-how e da inventividade canadenses está por trás de uma das maiores realizações da história humana, celebrada com um par de moedas convexas de ouro e prata, comemorando o 50º aniversário do pouso da Apollo 11 na lua. Criada pelo artista Tony Bianco, ela exibe o módulo lunar que transportou os primeiros astronautas para a superfície da lua, em julho de 1969. O mecanismo de aterrisagem do módulo, fabricado pela empresa Héroux-Devtek de Québec, foi um passo gigante para o setor aeroespacial em desenvolvimento do Canadá. Circundando a circunferência da moeda estão as palavras do ex-primeiro-ministro canadense Pierre Elliott Trudeau que, junto com outros líderes de sua era, enviou uma mensagem de sucesso à missão da Apollo 11.

Outras moedas de coleção disponibilizadas neste mês incluem:

Moeda de prata fina de $ 20 de 2019 – Viola Desmond , vendida em um conjunto que traz a cédula comemorativa de $ 10 do Banco do Canadá;

de 2019 – , vendida em um conjunto que traz a cédula comemorativa de do Banco do Canadá; Moeda de prata fina de $ 25 de 2019 – Bandeira Canadense Pessoal de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II ( Her Majesty Queen Elizabeth II's Personal Canadian Flag ), uma moeda retangular que traz a bandeira em cor arrojada, envolta por símbolos heráldicos, em uma criação de Cathy Bursey-Sabourin .

de 2019 – Bandeira Canadense Pessoal de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II ( ), uma moeda retangular que traz a bandeira em cor arrojada, envolta por símbolos heráldicos, em uma criação de . Moeda de prata fina de $ 20 de 2019 – Série Fotos de Peter McKinnon : Monte Rundle ( Peter McKinnon Photo Series: Mount Rundle ), celebrando um marco icônico das Montanhas Rochosas Canadenses, em 2 onças de prata pura;

de 2019 – Série Fotos de : ( ), celebrando um marco icônico das Montanhas Rochosas Canadenses, em 2 onças de prata pura; Piedfort de prata fina de $ 1 de 2019 – Patrimônio da Casa da Moeda Real Canadense: O Matthew ( Heritage of the Royal Canadian Mint: The Matthew );

de prata fina de de 2019 – Patrimônio da Casa da Moeda Real Canadense: O Matthew ( ); Série grandes moedas de prata fina de 5 onças seletivamente folheadas a ouro de 2019: moeda de 2 dólares;

Moeda de prata fina de $ 125 de 2019 – Predadores Primitivos: o Urso-cinzento ( Primal Predators: The Grizzly ), obra prima de meio quilo, criada pelo artista Pierre Leduc ;

de 2019 – Predadores Primitivos: o Urso-cinzento ( ), obra prima de meio quilo, criada pelo artista ; Moeda da prata fina de $30 de 2019 – Pássaros Majestosos em Movimento: Ganso Canadense ( Majestic Birds in Motion: Canada Geese ), também criada por Pierre Leduc ;

de 2019 – Pássaros Majestosos em Movimento: Ganso Canadense ( ), também criada por ; Conjunto de 5 moedas de 2019 – Tesouros da Fauna Selvagem do Canadá ( Canada's Wildlife Treasures ), com moedas de aço folheada a níquel, desenhada por Joel Kimmel , embalada em um livreto colorido educacional, criada com os colecionadores jovens em mente;

5 moedas de 2019 – Tesouros da Fauna Selvagem do Canadá ( ), com moedas de aço folheada a níquel, desenhada por , embalada em um livreto colorido educacional, criada com os colecionadores jovens em mente; Moeda de prata fina de $ 3 de 2019 – Celebrando a Diversão e as Festividades Canadenses – Rodeio ( Celebrating Canadian Fun and Festivities – Rodeo ), criada por Steve Hepburn ; e

de 2019 – Celebrando a Diversão e as Festividades Canadenses – Rodeio ( ), criada por ; e Moeda de prata fina de $ 5 de 2019 – Série Zodíaco: Leão (Zodiac Series: Leo), criada por Jori Van Der Linde .

Cunhagens, preços e informações completas de procedência de cada produto podem ser encontrados na aba "Shop" do site www.mint.ca. Imagens das moedas podem ser vistas aqui.

Pedidos de todos esses produtos podem ser feitos diretamente à Casa da Moeda, pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá e 1-800-268-6468 nos EUA ou pelo website da Casa da Moeda. As moedas também estão disponíveis nas butiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, bem como em nossa rede global de revendas e distribuidoras, incluindo pontos de vendas participantes no Correio do Canadá.

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação no Canadá. A Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, oferecendo uma grande variedade de produtos de cunhagem especializada, de alta qualidade, e de serviços relacionados, em escala internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/928690/Royal_Canadian_Mint_The_Royal_Canadian_Mint_Releases_Innovative.jpg

