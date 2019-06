La Real Casa de la Moneda de Canadá presenta innovadores tributos a Canadá justo a tiempo para las celebraciones anuales del 1 de julio

OTTAWA, 26 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Mientras la nación se prepara para el 1 de julio, la Real Casa de la Moneda de Canadá (Royal Canadian Mint) sigue buscando nuevas formas de celebrar a Canadá con monedas originales e innovadoras. Estas creaciones abarcan la Moneda de Plata Fina de $30 de 2019, The Fabric of Canada (El Tejido de Canadá). La artista Rebecca Yanovskaya ha diseñado una bandera canadiense colorida y ondulante, la primera de su tipo, ondeando realísticamente sobre lugares históricos nacionales, como la Torre de la Paz de la Colina del Parlamento y un faro en la Costa Este. Compartiendo su singular visión de nuestra nación, la artista Alisha Giroux ha creado un collage de ilustraciones estilo historietas de la fauna canadiense, evocando los límites de nuestras provincias y territorios, en la Moneda de Plata Fina de $50 de 2019, The Canadian Landscape (El Paisaje Canadiense), que está singularmente diseñada como el mapa de Canadá. Estas monedas y muchas otras extraordinarias piezas de colección se pueden adquirir a partir de hoy.