Casa da Moeda Real Canadense lança um trio de moedas em homenagem à Rainha Vitória

Outro tema histórico aparece na moeda de prata fina de $30 de 2019 – 60 Anos de Proeminência: Via Marítima do São Lourenço (St. Lawrence Seaway). Com design da artista Claire Watson, essa moeda de prata com 99,9% de pureza celebra seis décadas da parceria entre os EUA e o Canadá que criou e mantém esse vínculo comercial vital. Simbolicamente, a borda da moeda evoca os elos das correntes de uma âncora, representando a força do relacionamento comercial forjado pela via marítima. Uma folha de bordo dividida e o padrão de estrelas adornando a proa de um navio cargueiro que sai de uma eclusa gigante enfatizam ainda mais a importância dessa famosa via de navegação para o Canadá e os Estados Unidos.