Casa da Moeda Real Canadense marca 50 anos de progressos na jornada por direitos iguais para LGBTQ2 canadenses com a moeda circulante "Equality", de $1

TORONTO, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Enquanto os canadenses são conhecidos por seus fortemente mantidos valores a respeito da diversidade, inclusão e igualdade, por muitos anos os LGBTQ2 canadenses não foram tratados igualmente. Hoje, a Casa da Moeda Real Canadense está orgulhosa de lançar uma moeda circulante de um dólar – comemorando 50 anos de progressos no reconhecimento dos direitos dos LGBTQ2 canadenses. Foi uma Lei Parlamentar de 1969 que, com a descriminalização de atos homossexuais consensuais entre duas pessoas maiores de 21 anos, marcou o feito inicial da jornada para a igualdade das comunidades LGBTQ2. A nova moeda, combinando as palavras "EQUALITY-ÉGALITÉ" (igualdade, em inglês e francês) com o trabalho autoral do artista de Vancouver, Joe Average, começa a circular hoje. Ela também foi lançada através de uma apresentação oficial no 519 Community Centre, em Toronto, Ontario.