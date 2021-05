Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) relata lucros e desempenho do primeiro trimestre de 2021

"Os bons resultados da Mint no primeiro trimestre são um testemunho da dedicação, resiliência e flexibilidade de seus funcionários", declarou Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "Ao longo de toda a pandemia da COVID-19, a Mint continuou priorizando a saúde e a segurança dos seus funcionários, ao mesmo tempo em que se certificava de que os serviços críticos que presta aos setores essenciais de mineração e de finanças continuassem sem interrupção. À sombra de sua resposta à pandemia, a Mint começou a aplicar uma nova estratégia de longo prazo, estabelecendo as bases para uma rentabilidade sustentada nos próximos anos."

Os resultados financeiros devem ser lidos em conjunto com o relatório do primeiro trimestre de 2021 da Mint disponível em www.mint.ca. Todos os valores monetários são expressos em dólares canadenses, a menos que indicado de outra forma.

Destaques financeiros e operacionais

A Mint aumentou a sua receita em 81% no primeiro trimestre de 2021 e o lucro consolidado antes do imposto de renda e outros itens foi de US$ 26,0 milhões ( 2020 - US$ 6,5 milhões) no trimestre. A Mint registrou um aumento da receita em seus negócios de metais preciosos e de circulação. O aumento se deveu principalmente aos maiores volumes de lingotes vendidos no trimestre, que aumentaram proporcionalmente a receita e o custo das vendas da Mint. A porcentagem de margem de lucro da Mint melhorou 1,6% trimestre no trimestre, devido principalmente a um maior rendimento das vendas de produtos numismáticos e moedas de circulação estrangeiras em 2021.

A receita consolidada aumentou para US$ 902,8 milhões em 2021 ( 2020 - US$ 498,4 milhões).

A receita dos negócios de metais preciosos aumentou para US$ 852 milhões em 2021 ( 2020 - US$ 465,2 milhões):

Os volumes de lingotes de ouro aumentaram mais de 65% trimestre a trimestre e foram de 328,5 mil onças (2020 - 198,1 mil onças), enquanto que os volumes de lingotes de prata aumentaram 52% e foram de 9,9 milhões de onças (2020 - 6,6 milhões de onças).



As vendas de produtos numismáticos aumentaram para US$ 31,5 milhões em 2021 (2020 - 21,3 milhões de dólares) como resultado de um aumento das vendas de produtos de ouro em 2021 e da suspensão temporária, em 2020, da produção desses produtos como resultado da pandemia da COVID-19.

A receita dos negócios de Circulação aumentou para US$ 50,8 milhões em 2021 (2020 - 33,1 milhões de dólares):

A receita do negócio de Circulação Estrangeira aumentou 162% trimestre a trimestre, com a produção e a remessa de 319 milhões de moedas estrangeiras e moedas em branco, em comparação com os 265 milhões de moedas em 2020.



As moedas canadenses para circulação produzidas e vendidas para o Departamento de Finanças para estoque foram 77 milhões de unidades no trimestre (2020 - 76 milhões de unidades).

Em geral, as despesas operacionais aumentaram 15% no trimestre para US$ 25,6 milhões devido, principalmente, aos custos previstos de consultoria e de força de trabalho relacionados à aplicação das iniciativas de transformação empresarial da Mint.

O caixa e o equivalente de caixa aumentaram para US$ 91,1 milhões (31 de dezembro de 2020 - US$ 67,3 milhões).

Resultados consolidados e desempenho financeiro

(em milhões de dólares canadenses)





13 semanas finalizadas





3 de abril de 2021 28 de março de 2020 Alteração em $ Alteração em % Receita $ 902,8 $ 498,4 404,4 81 Lucro antes do imposto de renda e outros itens(1) $ 26,0 $ 6,5 19,5 300 Lucro antes do imposto de renda e margem de outros itens 2,9% 1,3%



Lucro do período $ 13,8 $ 1,7 12,1 712

(1) Uma reconciliação do lucro para o período até o lucro antes do imposto de renda e outros itens estão incluídos na página 11 do relatório do primeiro trimestre da 2021 da Mint













Em











3 de abril de 2021 31 de dezembro de 2020 Alteração em $ Alteração em % Ativo disponível









$ 91,1 $ 67,3 23,8 35 Estoques









$ 60,8 $ 57,6 3,2 6 Ativos imobilizados









$ 159,1 $ 161,1 (2,0) (1) Ativos totais









$ 408,8 $ 379,4 29,4 8 Capital de giro









$ 134,2 $ 112,9 21,3 19

























Como parte de seu plano de continuidade de negócios, a Mint continua a monitorar ativamente a sua cadeia global de suprimentos e redes de logística em apoio às suas operações contínuas. Apesar de seus grandes esforços, a Mint estima que a COVID-19 continue a afetar seu desempenho em 2021, especialmente à luz da declaração de emergência e da ordem de permanência em casa em toda a província de Ontário, que começou em 8 de abril de 2021. A situação em Ontário e Manitoba continuam sendo objeto de monitoramento e a Mint adaptará as suas operações em conformidade.

Para ler mais sobre o relatório da Mint do primeiro trimestre de 2021, acesse www.mint.ca.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Mint é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo que oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos especializados, cunhagem de alta qualidade e serviços de escala internacional relacionados. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda Real Canadense, seus produtos e serviços, acesse:www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda no Twitter, Facebook e Instagram.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este lançamento de ganhos contém declarações prospectivas que refletem as expectativas da administração em relação aos objetivos, planos, estratégias, crescimento futuro, resultados de operações, desempenho e perspectivas e oportunidades de negócios da Mint. As declarações prospectivas são tipicamente identificadas por palavras ou frases como "planeja", "espera", "prevê", "acredita", "pretende", "estima" e expressões semelhantes. Essas declarações prospectivas não são fatos, mas apenas estimativas sobre crescimento esperado, resultados de operações, desempenho, perspectivas de negócios e oportunidades (hipóteses). Embora a administração considere que essas hipóteses sejam razoáveis com base nas informações disponíveis, elas podem se provar incorretas. Estas estimativas de resultados futuros estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes do que a Mint espera. Esses riscos, incertezas e outros fatores incluem, mas não se limitam a, esses riscos e incertezas estabelecidos na seção de Riscos ao desempenho da Discussão de gestão e análise do relatório anual de 2020 da Mint, bem como na Nota 9 – Instrumentos financeiros e gestão de riscos financeiros das Demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Mint para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado de ganhos são feitas apenas em 20 de maio de 2021, e a Mint não se compromete a atualizar publicamente essas declarações para refletir novas informações, eventos ou mudanças futuras em circunstâncias ou por qualquer outro motivo após esta data.

Alex Reeves, gerente sênior, Relações Públicas, Telefone: (613) 884-6370, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1516132/Royal_Canadian_Mint_Royal_Canadian_Mint_Reports_Profits_and_Perf.jpg

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

