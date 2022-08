CASA DA MOEDA REAL CANADENSE (ROYAL CANADIAN MINT) RELATA OS LUCROS E O DESEMPENHO DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

OTTAWA, ONTÁRIO, 19 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Casa da Moeda Real Canadense ("Mint") tem o prazer de anunciar os resultados financeiros do segundo trimestre de 2022 que fornecem informações sobre as suas atividades, os mercados que influenciam os seus negócios e as suas expectativas para os próximos 12 meses.

"A Mint continua a demonstrar resiliência e estabilidade, gerando resultados sólidos em meio às difíceis condições do mercado", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "A resposta excepcional à nossa nova coleção Opulence apresentou a Mint a uma nova categoria de clientes. Continuaremos a atender às necessidades dos clientes em todos os nossos negócios conforme nos esforçamos para alcançar novos públicos e aproveitar novas oportunidades."

Os resultados financeiros devem ser interpretados em conjunto com o relatório anual da Mint disponível em www.mint.ca. Todos os valores são expressos em dólares canadenses, a menos que indicado de outra forma.

Destaques financeiros e operacionais

Os resultados financeiros do segundo trimestre de 2022 eram esperados devido ao desempenho excepcional observado em 2021 e à manutenção operacional planejada em 2022. A Mint espera superar as suas metas financeiras para 2022, conforme estabelecido no plano corporativo da Mint.

Em comparação a 2021, que produziu resultados singulares, a Mint teve uma receita 12% menor, enquanto o lucro geral diminuiu trimestre após trimestre devido aos volumes mais baixos de lingotes de ouro e às despesas operacionais mais altas planejadas.

A receita consolidada caiu para 841,9 milhões de dólares em 2022 (2021 – 953,5 milhões de dólares).

A receita dos negócios de metais preciosos diminuiu para 793,6 milhões de dólares em 2022 (2021 – 905,4 milhões de dólares):

Os volumes de lingotes de ouro diminuíram 20% para 357,0 mil onças (2021 a 448,7 mil onças), enquanto os volumes de lingotes de prata aumentaram 8% trimestre após trimestre para 9,6 milhões de onças (2021 – 9,0 milhões de onças).



As vendas de produtos numismáticos aumentaram para 31,9 milhões de dólares em 2022 (2021 - 24,8 milhões de dólares) devido ao aumento nas vendas da nova coleção de moedas Opulence da Mint, moedas para revenda internacional e produtos de lingotes premium.

A receita dos negócios de Circulação aumentou para 48,3 milhões de dólares em 2022 (2021 – 48,1 milhões de dólares):

A receita dos negócios de Circulação aumentou para 48,3 milhões de dólares em 2022 (2021 – 48,1 milhões de dólares):

A receita de produtos e serviços canadenses de circulação de moedas aumentou 14% trimestre após trimestre devido à produção de moedas para reabastecer os níveis de estoque de circulação do Canadá mantidos em nome do departamento de finanças, bem como um aumento das toneladas métricas de ARP processadas durante o período



A receita do negócio de circulação no exterior diminuiu 11% trimestre após trimestre devido a volumes mais baixos produzidos e enviados em 2022, em comparação com 2021.

Em geral, as despesas operacionais aumentaram 13% trimestre após trimestre para 29,7 milhões de dólares (2021 – 26,2 milhões de dólares), principalmente devido a aumentos temporários e não temporários planejados em despesas para promover a transformação dos negócios, uma força de trabalho inclusiva e engajada e para se reconectar com os clientes da Mint em todo o mundo.

O caixa aumentou para 86,6 milhões de dólares (31 de dezembro de 2021 - 69,3 milhões de dólares).

Resultados consolidados e desempenho financeiro

(em milhões)



13 semanas finalizadas 26 semanas finalizadas





Alteração



Alteração

2 de julho de

2022 3 de julho de

2021 $ % 2 de julho de

2022 3 de julho de

2021 $ % Receita $ 841,9 $ 953,5 (111,6) (12) $ 1.706,9 $ 1.856,4 (149,5) (8) Lucro do período $ 2,4 $ 20,5 (18,1) (88) $ 16,8 $ 34,3 (17,5) (51) Lucro antes do imposto de renda

e margem de outros itens 1 $ 14,5 $ 25,2 (10,7) (42) $ 30,3 $ 51,1 (20,8) (41) Lucro antes do imposto de renda

e margem de outros itens2 1,7 % 2,6 %



1,8 % 2,8 %

























(1) O lucro antes do imposto de renda e outros itens é uma medida financeira não GAAP (princípios contábeis em geral aceitos). Uma reconciliação do lucro do período até o

lucro antes do imposto de renda e outros itens está incluída na página 12 do relatório do segundo trimestre de 2022 da Mint. (2) O lucro antes do imposto de renda e da margem de outros itens é uma medida financeira não GAAP e seu cálculo é baseado no lucro antes

do imposto de renda e outros itens.



Em

2 de julho de 2022 31 de dezembro de 2021 Alteração em $ Alteração em % Dinheiro $ 86,6 $ 69,3

17,3 25 Inventários $ 65,4 $ 86,5

(21.1) (24) Ativos de capital $ 153,3 $ 154,2

(0,9) (1) Ativos totais $ 403,9 $ 405,5

(1,6) - Capital de giro $ 142,6 $ 122,5

20.1 16



















Como parte do seu plano de continuidade dos negócios, a Mint continua a monitorar ativamente a sua cadeia global de suprimentos e as redes de logística em apoio às suas operações contínuas. Apesar dos seus melhores esforços, a Mint espera que a COVID-19 e as variantes emergentes, a inflação, bem como outros eventos externos em todo o mundo, continuem a exercer impacto em seu desempenho em 2022. A Mint continua a mitigar os riscos em potencial conforme eles surgem e prioriza a saúde e a segurança dos seus funcionários, ajustando seus protocolos de trabalho conforme exigido pelas províncias e pelas autoridades locais de saúde.

Para ler mais sobre o relatório da Mint do segundo trimestre de 2022, acesse www.mint.ca.

Sobre a Royal Canadian Mint

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Mint é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo que oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos especializados, cunhagem de alta qualidade e serviços de escala internacional relacionados. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda Real Canadense, seus produtos e serviços, acesse:www.mint.ca. Siga a Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS E MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO GAAP

Este comunicado de ganhos contém medidas financeiras não GAAP que são claramente expressas quando apresentados. As medidas financeiras não GAAP não são padronizadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) e podem não ser comparáveis a medidas financeiras semelhantes divulgadas por outras corporações relatadas sob a IFRS.

Este comunicado de ganhos contém declarações prospectivas que refletem as expectativas da administração em relação aos objetivos, planos, estratégias, crescimento futuro, resultados de operações, desempenho e perspectivas e oportunidades de negócios da Mint. As declarações prospectivas são tipicamente identificadas por palavras ou frases como "planeja", "espera", "prevê", "acredita", "pretende", "estima" e expressões semelhantes. Essas declarações prospectivas não são fatos, mas apenas estimativas sobre crescimento esperado, resultados de operações, desempenho, perspectivas de negócios e oportunidades (hipóteses). Embora a administração considere que essas hipóteses sejam razoáveis com base nas informações disponíveis, elas podem se provar incorretas. Essas estimativas de resultados futuros estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes do que a Mint espera. Esses riscos, incertezas e outros fatores incluem, mas não se limitam a, os riscos e incertezas estabelecidos na seção de Riscos ao desempenho da Discussão de gestão e análise do relatório anual de 2021 da Mint, bem como na Nota 9 – Instrumentos financeiros e gestão de riscos financeiros das Demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Mint para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado de ganhos são feitas apenas até 17 de agosto de 2022, e a Mint não se compromete a atualizar publicamente essas declarações para refletir novas informações, eventos ou mudanças futuras em circunstâncias ou por qualquer outro motivo após essa data.

Entre em contato com: Alex Reeves, gerente sênior, relações públicas, Tel.: (613) 884-6370, [email protected]

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)