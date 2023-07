Casa LG apresenta conexão entre tecnologia e humanidade durante a CASACOR 2023

O projeto assinado pelo escritório BC Arquitetos, de Bruno Carvalho e Camila Avelar, destaca uma visão arquitetônica afetiva e sensorial com os produtos inovadores da LG

SÃO PAULO, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics, parceria tecnológica exclusiva da CASACOR 2023 pelo sexto ano consecutivo, apresenta seus lançamentos e tendências de última geração na Casa LG, projeto assinado pelo renomado escritório BC Arquitetos, de Bruno Carvalho e Camila Avelar, que busca resgatar a conexão afetiva e sensorial entre os seres humanos e o espaço em que habitam, durante a 36ª edição da mostra que acontece no Conjunto Nacional, até o dia 6 de agosto de 2023.

Casa LG, assinada pelo escritório BC Arquitetos, na CASACOR 2023. Créditos: Daniel Valenti

Combinando a inovação tecnológica e a expertise dos profissionais de arquitetura, a LG apresenta em um ambiente de 320m² uma variedade de produtos, incluindo TVs, aparelhos de áudio, cozinha e lavanderia, telas e ares-condicionados, integrados de forma harmoniosa e funcional.

"Estamos muito felizes com o resultado do projeto da Casa LG com o escritório BC Arquitetos. Este projeto representa um mergulho na conexão afetiva e sensorial entre as pessoas e o ambiente. Entregamos a nossa tecnologia de ponta, para complementar com a visão arrojada de Bruno Carvalho e Camila Avelar, e estamos entregando uma experiência verdadeiramente impactante, onde todos poderão explorar a sinergia única de inovação e design, descobrindo como os produtos da LG transformam e enriquecem o espaço em vivemos", celebra Sonah Lee, head de Marketing Corporativo da LG do Brasil.

A utilização de materiais naturais, como Terra e Barro e a incorporação do design e da arte brasileira na casa é um dos pontos altos do projeto. Esses elementos estão intrinsecamente ligados à ancestralidade do ser humano e proporcionam uma experiência tátil e visual única. Além disso, a cor magenta – que é a cor da marca LG – é incorporada como um elemento arquitetônico principal, estabelecendo uma conexão com as referências de materialidade e técnicas construtivas de arquiteturas ancestrais.

Uma viagem entre o passado e o futuro

Surpreendidos por um enorme Túnel de LED ao chegarem à Casa LG, os visitantes são convidados a explorar um novo modo de viver onde a tecnologia e a humanidade se encontram, com a promessa de um amanhã promissor.

"Buscamos destacar nesse projeto a contraposição entre o conceito de ancestralidade e a tecnologia de ponta da LG", explica o arquiteto Bruno Carvalho. "Essa abordagem inovadora e ousada cria um diálogo interessante entre o passado e o futuro, mostrando como ambos podem coexistir harmoniosamente", completa.

A incorporação de móveis antigos de antiquário, muitas vezes feito à mão com materiais únicos e naturais, destaca essa conexão com o passado distante e ressalta a sustentabilidade do projeto da Casa LG através do reaproveitamento de objetos, evitando o desperdício e a produção desnecessária de novos móveis. Além disso, a valorização de itens que trazem histórias e memórias, transmite uma sensação de autenticidade e pertencimento ao espaço.

Paisagismo minimalista e poético

Na sala de estar destaca-se a majestosa árvore Dragoeiro (Dracaena draco), com seu tronco longo e curvado, criando a sensação de que ela realmente nasceu ali, em perfeita harmonia com o espaço. Essa árvore se torna um elemento vivo e poético, trazendo vida e uma atmosfera natural.

O paisagismo da Casa LG, proposto por Bruno Carvalho com apoio da paisagista Aline Matsumoto, é uma parte fundamental do projeto, proporcionando uma experiência sensorial completa. Através de elementos naturais, como árvores, madeiras e pedras, que cuidadosamente posicionados estabelecem uma conversa com os materiais naturais de Terra e Barro, criando uma conexão com as origens ancestrais e a força da natureza. Além disso, destaca uma estética orgânica que se conecta com o conceito do projeto, em particular à ancestralidade e a relação primitiva do ser humano com sua primeira habitação.

Conexão entre o Corpo e a Morada

Sob o tema da atual edição da maior e mais completa mostra de arquitetura, design e paisagismo da América Latina, que é "Corpo e Morada", os arquitetos buscaram imprimir um ambiente onde é possível viver em um mundo conectado, sem perder o contato com as raízes ancestrais e memórias, resgatando a importância das origens e promovendo uma experiência sensorial que transcende o tempo, convidando os visitantes a refletirem sobre a conexão entre o corpo e o espaço em que habitam.

Em uma arquitetura que respeite a história e a cultura do lugar e das pessoas que o habitam também evidencia a importância do corpo nessa relação, uma vez que é o corpo que é afetado e influenciado pelo ambiente em que vive. Dessa forma, a proposta afetiva e sensorial do BC Arquitetos para a Casa LG não está somente relacionada à estética e ao design, mas também à forma como a arquitetura impacta e interage com o corpo humano.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR, válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2151964/DVR00889.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil