CASCADIA SEAWEED ANNONCE LE SUCCES DE LA PREMIERE CLOTURE DU TOUR DE TABLE DE LA SERIE A POUR FAVORISER L'EXPANSION ET L'INNOVATION

SIDNEY, BC, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Cascadia Seaweed, le plus grand cultivateur et transformateur de produits agricoles dérivés d'algues en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer le succès de la première clôture de son cycle de financement de série A, qui a permis de lever 4 millions de dollars canadiens, avec des investissements de WWF Impact (la branche d'investissement d'impact du World Wildlife Fund US), Vere Ventures, Potato Impact Partners, VertueLab Climate Impact Fund, Realize Impact, la Real Estate Foundation of British Columbia, Norfolk Green Ventures et d'autres investisseurs de renom. Grâce à ce financement, Cascadia Seaweed construira une bioraffinerie d'algues à l'échelle commerciale sur la côte ouest, augmentera la production de biomasse et développera les ventes et le marketing de ses extraits liquides de varech, de ses biostimulants et de ses produits pour le bétail.

"Nous sommes ravis du soutien des investisseurs nouveaux et existants", déclare Michael Williamson, PDG de Cascadia Seaweed, à l'adresse . "Nous avons construit une entreprise verticalement intégrée qui offre de réels avantages environnementaux et économiques, et ce financement nous permettra de passer à l'échelle supérieure et de garantir l'approvisionnement de nos clients en intrants innovants, tout en contribuant à une production alimentaire plus résiliente en Amérique du Nord."

Cette étape marque un pas important dans l'industrie mondiale des algues, qui connaît une croissance rapide. Cascadia Seaweed vise à obtenir les fonds restants pour atteindre son objectif de série A de 7 millions de dollars.

Cascadia Seaweed, basée en Colombie-Britannique (Canada), se consacre à la transformation d'algues cultivées de manière durable en produits de première qualité pour les agriculteurs qui recherchent des solutions régénératrices pour augmenter le rendement des cultures et la productivité du bétail, tout en réduisant les émissions de l'agriculture. Cascadia Seaweed est reconnue mondialement pour son expertise dans la culture de grandes quantités d'algues de haute qualité (varech) dans des fermes océaniques à faible impact, en partenariat avec les Premières nations côtières, et dans la transformation de ces algues en produits agricoles. Chacune de ses huit fermes appartient à une communauté des Premières nations, et les bénéfices sont reversés aux communautés locales.

"Le modèle de Cascadia offre des avantages à nos océans, à notre environnement, aux communautés côtières et peut contribuer à atténuer le changement climatique", a déclaré Paul Dobbins, vice-président de l'investissement d'impact et des services écosystémiques, de l'aquaculture au WWF-US. "À l'échelle, les algues cultivées peuvent également réduire l'empreinte de notre système alimentaire mondial en fournissant une source nutritive d'aliments et de nourriture pour le bétail avec moins de terres et d'intrants de ressources. "

En cinq ans seulement, Cascadia Seaweed a obtenu plus de 18 millions de dollars en capitaux propres et non dilutifs pour concevoir, développer et faire progresser les technologies dans sa chaîne de valeur, en fabriquant des produits régénératifs pour les cultures et le bétail qui améliorent les résultats pour les agriculteurs, en particulier face aux impacts du changement climatique.

L'urgence d'adopter de nouvelles technologies qui réduisent les émissions et améliorent la sécurité alimentaire est bien reconnue face aux changements mondiaux en matière de précipitations, de température et d'autres facteurs de stress. Les biostimulants et les compléments alimentaires pour le bétail à base d'algues offrent des solutions naturelles et évolutives qui réduisent le besoin de produits chimiques et les émissions agricoles. En outre, les algues cultivées dans les océans fournissent des services écosystémiques précieux, améliorant les océans dans lesquels elles sont cultivées.

Accédez au dossier de presse ici.

Contact médias : Erin Bremner-Mitchell, Cascadia Seaweed Corp, 778-351-4484 | 250-818-1840, [email protected] ; Directeur financier : Rob Napoli, Cascadia Seaweed Corp. 778-389-9230, [email protected]

