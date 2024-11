CASCADIA SEAWEED GIBT DEN ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER ERSTEN SERIE-A-FINANZIERUNGSRUNDE ZUR FÖRDERUNG VON EXPANSION UND INNOVATION BEKANNT

SIDNEY, BC, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Cascadia Seaweed, der größte Züchter und Verarbeiter von aus Algen gewonnenen landwirtschaftlichen Produkten in Nordamerika, freut sich, den erfolgreichen ersten Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde bekannt zu geben, bei der 4 Millionen CAD$ aufgebracht wurden, Die Investitionen stammen von WWF Impact (dem Impact-Investing-Arm des World Wildlife Fund US), Vere Ventures, Potato Impact Partners, VertueLab Climate Impact Fund, Realize Impact, der Real Estate Foundation of British Columbia, Norfolk Green Ventures und anderen geschätzten Investoren. Mit dieser Finanzierung wird Cascadia Seaweed eine kommerzielle Bioraffinerie für Algen an der Westküste errichten, die Biomasseproduktion steigern und den Verkauf und die Vermarktung seiner flüssigen Seetangextrakte, Biostimulanzien und Viehzuchtprodukte ausweiten.

Cascadia Seaweed

"Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch neue und bestehende Investoren", sagt Michael Williamson, CEO von Cascadia Seaweed. "Wir haben ein vertikal integriertes Unternehmen aufgebaut, das echte ökologische und wirtschaftliche Vorteile bietet, und diese Finanzierung wird uns in die Lage versetzen, die Produktion zu erweitern und unseren Kunden eine sichere Versorgung mit innovativen Inputs zu bieten, während wir gleichzeitig zu einer widerstandsfähigeren Nahrungsmittelproduktion in Nordamerika beitragen."

Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt in der schnell wachsenden globalen Algenindustrie. Cascadia Seaweed strebt an, die verbleibenden Mittel zu sichern, um sein Ziel von 7 Millionen Dollar in der Serie A zu erreichen.

Cascadia Seaweed mit Sitz in British Columbia, Kanada, konzentriert sich auf die Umwandlung von nachhaltig angebautem Seegras in hochwertige Produkte für Landwirte, die nach regenerativen Lösungen zur Steigerung der Ernteerträge und der Produktivität der Viehzucht suchen und gleichzeitig die landwirtschaftlichen Emissionen reduzieren wollen. Cascadia Seaweed ist weltweit bekannt für sein Know-how bei der Kultivierung großer Mengen hochwertiger Algen (Kelp) auf umweltfreundlichen Meeresfarmen in Zusammenarbeit mit den First Nations an der Küste und deren Verarbeitung zu landwirtschaftlichen Produkten. Jede der acht Farmen ist im Besitz einer First Nation-Gemeinde, so dass die Gewinne an die lokalen Gemeinden fließen.

"Das Modell von Cascadia bietet Vorteile für unsere Ozeane, unsere Umwelt und die Küstengemeinden und kann dazu beitragen, den Klimawandel abzuschwächen", sagte Paul Dobbins, Vizepräsident für Impact Investing und Ökosystemdienstleistungen, Aquakultur beim WWF-US. "In größerem Maßstab kann kultivierter Seetang auch den Fußabdruck unseres globalen Nahrungsmittelsystems verringern, indem er eine nahrhafte Quelle für Lebensmittel und Viehfutter mit weniger Land- und Ressourceneinsatz bietet."

In nur fünf Jahren hat Cascadia Seaweed mehr als 18 Mio. USD an Eigenkapital und nicht verwässerndem Kapital erhalten, um Technologien in seiner Wertschöpfungskette zu entwerfen, zu entwickeln und voranzutreiben und regenerative Produkte für Pflanzen und Tiere herzustellen, die die Ergebnisse für Landwirte verbessern, insbesondere angesichts der Auswirkungen des Klimawandels.

Die Dringlichkeit der Einführung neuer Technologien zur Emissionsreduzierung und Verbesserung der Ernährungssicherheit ist angesichts der globalen Veränderungen bei Niederschlägen, Temperaturen und anderen Stressfaktoren allgemein anerkannt. Auf Algen basierende Biostimulanzien und Viehfutterzusätze bieten natürliche, skalierbare Lösungen, die den Bedarf an chemischen Produkten und die landwirtschaftlichen Emissionen reduzieren. Darüber hinaus erbringen die im Meer kultivierten Algen wertvolle Ökosystemleistungen und verbessern die Ozeane, in denen sie angebaut werden.

Die Pressemappe finden Sie hier.

Medienkontakt: Erin Bremner-Mitchell, Cascadia Seaweed Corp., 778-351-4484 | 250-818-1840, [email protected]; CFO: Rob Napoli, Cascadia Seaweed Corp., 778-389-9230, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2559617/Cascadia_Seaweed_CASCADIA_SEAWEED_ANNOUNCES_THE_SUCCESSFUL_FIRST.jpg