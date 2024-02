Caseware verwelkomt Danielle Supkis Cheek als Vice President, Head of Analytics and AI

TORONTO, 21 februari 2024 /PRNewswire/ -- Caseware International, wereldleider op het vlak van cloud-gebaseerde oplossingen voor audit, financiële rapportage en gegevensanalyse, kondigt met genoegen de benoeming aan van Danielle Supkis Cheek als Vice President, Head of Analytics and AI.

Caseware International logo

Voor haar komst naar Caseware was Danielle Supkis Cheek Vice President of Strategy and Industry Relations bij MindBridge. Tijdens haar uitmuntende carrière van meer dan 15 jaar in openbare boekhouding was ze onder meer actief in senior leidinggevende functies binnen verschillende kleine en middelgrote ondernemingen en leidde ze ook een aantal jaren haar eigen praktijk.

In haar nieuwe functie zal ze verantwoordelijk zijn voor het verder ontwikkelen en aansturen van de verdere ontwikkeling van de strategieën op het vlak van analyse, gegevens en artificiële intelligentie met een focus op het leveren van innovatieve oplossingen die de wereldwijde klantenkring van het bedrijf tevreden stellen.

David Osborne, Chief Executive Officer bij Caseware: "Als gerenommeerd expert binnen de sector zal Danielle een frisse blik en een schat aan sectorkennis binnenbrengen in ons team. Caseware streeft ernaar om steeds in de voorhoede te blijven van innovatie en AI zorgt voor een hervorming en herdefiniëring van de manier waarop we analyse en gegevensgestuurde besluitvorming aanpakken. Danielle's bewezen staat van dienst zal van onschatbare waarde zijn bij het verder ontplooien van onze strategie op het vlak van gegevens, analyse en AI om zo superieure waarde te leveren aan onze klanten en de groei van Caseware te stimuleren."

Supkis Cheek licht toe: "Ik ben verheugd deel uit te maken van een wereldwijde organisatie die bekend staat om haar vermogen om een ongelooflijk breed aanbod te bieden en zo tegemoet te komen aan de behoeften van de professional. Als voormalig eigenaar van een accountantsbedrijf bewonder ik de reputatie van Caseware binnen de wereld van accounting en audit, en het is voor mij een goed moment om bij te dragen aan het innovatietraject van het bedrijf. AI en gegevensanalyse zorgen voor een revolutie in de manier waarop professionals werken en stellen hen in staat om processen te automatiseren, fouten te verminderen en snelheid te verhogen, waardoor echte zakelijke waarde wordt gecreëerd die een concurrentievoordeel oplevert.

Danielle Supkis Cheek bezit een bachelordiploma van Rice University in Houston, TX en een Master of Science in Accountancy van de University of Virginia in Charlottesville, VA. Ze keerde terug naar haar alma mater als deeltijds docent aan de Jones School of Business van Rice University, waar ze bijna tien jaar boekhouding voor ondernemers doceert aan bachelorstudenten en gegevensanalyse aan Master of Accountancy (MAcc)-studenten.

Ze is een zeer gerespecteerd professional met certificeringen als Certified Public Accountant (CPA) in de staat Texas, een Certified Fraud Examiner (CFE) en een Certified Valuation Analyst (CVA).

Haar ruimer palmares omvat de onderscheiding als Distinguished Member to the Profession door de Houston CPA's Society in 2019. Ze werd vijf keer onderscheiden in de categorie Most Powerful Women in Accounting door CPA Practice Advisor en AICPA en ze werd uitgeroepen tot een van de 2019 Houston Business Journal Women Who Mean Business.

Foto's van Danielle Supkis Cheek vindt u here.

About Caseware International

Caseware is de toonaangevende wereldwijde leverancier van zowel desktop als cloud-gebaseerde tools voor auditing, verzekeringen, financiële rapportage en gegevensanalyse voor accountantsbedrijven, grote ondernemingen en overheidsinstanties. De innovatieve tools en platformen van Caseware helpen meer dan een half miljoen klanten in 130 landen slimmer, meer diepgaand te werken en verder te kijken terwijl ze kennis omzetten in impact. Ga voor meer informatie naar www.caseware.com .

Noot voor de redactie: Neem voor mediavragen contact op met: Elise Sallis, Head of Global Communications, [email protected], +44 (0)7515 538014; Jill Quinn, Director Corporate Communications, [email protected], 1-416-737-0703

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2339960/Caseware_International_Inc__Caseware_Welcomes_Danielle_Supkis_Ch.jpg