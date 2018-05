Casi 1.500 profesionales de más de 60 países asisten al XXXVII Congreso Internacional de Frutos Secos en Sevilla, España

SEVILLA, España, 24 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- El Consejo Internacional de Frutos Secos (International Nut and Dried Fruit Council, INC) celebró el XXXVII Congreso Internacional de Frutos Secos del 21 al 23 de mayo de 2018, en Sevilla, España. Con casi 1.500 asistentes, el único y mayor evento de la industria de los frutos secos rompió su récord de asistencia.

Profesionales de más de 60 países asistieron al congreso de tres días para compartir conocimientos e ideas sobre desarrollo de mercado, cadenas de suministros, consumo, innovación de productos, seguridad alimentaria, nutrición e investigación. El congreso consistió en 18 sesiones, incluidas mesas redondas, seminarios y presentaciones de oradores destacados.

Prometedora producción de frutos secos

Líderes de la industria pronosticaron volúmenes prometedores en la producción de frutos secos para esta temporada, lo que continúa la tendencia de crecimiento sostenido de los años anteriores. Durante las mesas redondas realizadas en el Congreso, se pronosticó que la producción mundial de frutos secos en 2018/2019 llegará a 4,5 millones de toneladas (sin cáscara, excepto por los pistachos), lo que representa un aumento del 5% con respecto a la temporada anterior y del 27% con respecto al promedio de los 10 años anteriores. Este cálculo temprano es consistente con la tendencia positiva observada durante la década pasada.

La producción de almendras sigue creciendo año tras año y se estima que la cosecha de 2018/19 llegará a 1,3 millones de toneladas (sin cáscara). Por su parte, se espera que la cosecha de anacardos supere las 800.000 toneladas, lo que representa un aumento del 5%. Los pronósticos para las nueces de Brasil, los pistachos, las nueces de Macadamia y las nueces pecan indican que estos frutos verán los mayores incrementos esta temporada. Se estima que la producción de nueces de Brasil, que se prevé alcanzará unas 29.000 t, se recuperará de la escasez de la temporada pasada y volverá a niveles normales durante 2018/19. Para la cosecha mundial de pistacho se pronostica un aumento del 31%, en particular debido a una gran cosecha en los EE. UU. (el regreso a una cifra interanual habitual) y una cosecha récord esperada en Turquía. En general las cosechas de nueces de Macadamia y nueces pecan de 2018 se incrementarían un 12% y un 10%, respectivamente, y debido a las mayores superficies plantadas en los principales países productores, se pronostica un crecimiento continuado de la oferta de nueces de Macadamia en los próximos años. Mientras tanto, se estima que la oferta de avellanas será similar a la de la temporada anterior. Según cálculos tempranos, las cosechas de nueces y piñones se mantendrán dentro de los niveles promedios de los últimos años. Se espera que la producción mundial de maní en 2018/19 alcance los 38,7 millones de toneladas (con cáscara), lo que representa un aumento del 3% con respecto al promedio de los últimos 10 años.

En cuanto a la producción mundial de frutos secos se pronostica que llegará a casi 3,2 millones de toneladas en 2018/19, un aumento del 6% con respecto a la temporada anterior y 23% con respecto al promedio de los últimos 10 años, en vista de una mayor producción de pasas de uva, pasas sultanas y pasas de Corinto (9%), dátiles (7%), arándanos secos endulzados (6%) y ciruelas pasas (5%). Las primeras cifras de la producción mundial de damascos pasas e higos secos predicen niveles de producción promedio de más de 214.000 t y 126.000 t, respectivamente.

Oradores destacados y seminarios

El Dr. Andreu Veà, conocido como "El biógrafo de Internet" y un autodenominado "observador del mundo" ofreció su mirada del "Internet de las cosas que importan", mientras que el renombrado jurista Antonio Garrigues Walker, presidente de la Fundación Garrigues y miembro honorario y presidente del bufete de abogados Garrigues, presentó un panorama general de las tendencias geopolíticas actuales. "No tenemos derecho a ser pesimistas, tenemos derecho a enfrentar y resolver problemas", explicó Garrigues en referencia al auge actual del populismo en todo el mundo.

También participaron en el Congreso distinguidos nutricionistas como el profesor Jordi Salas-Salvadó, presidente del Foro mundial de investigación y divulgación sobre nutrición del INC, y el Dr. Ramón Estruch, coordinador del premiado estudio PREDIMED. El profesor Salas-Salvadó presentó "Nuevos hallazgos sobre los frutos secos y la salud", mientras que el Dr. Estruch dio una conferencia sobre la investigación de PREDIMED, que es el mayor ensayo aleatorio de prevención primaria de la historia y demuestra que una dieta mediterránea típica complementada con frutos secos es beneficiosas contra la incidencia de varias enfermedades crónicas importantes en sujetos con un alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. El estudio se realizó en 16 centros en España con casi 7.500 participantes y un seguimiento promedio de 4,8 años. "Los resultados revelaron una importante reducción (28-30%) en el criterio combinado de valoración de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte por enfermedad cardiovascular", explicó el Dr. Estruch. "Los investigadores descubrieron que seguir una dieta mediterránea y consumir 30g de frutos secos (nueces, almendras y avellanas) al día puede ser beneficioso para combatir las enfermedades cardíacas, el síndrome metabólico, la diabetes y el sobrepeso y mejorar la función cerebral", concluyó.

El programa del congreso también incluyó un Seminario científico, presidido por Pino Calcagni, con la Dra. Alison Blackwell como oradora invitada, quien dio una conferencia sobre el uso de bacteriófagos contra la contaminación por Salmonella de los frutos de la vid. "El uso de bacteriófagos, enemigos naturales de las bacterias, es una alternativa posible a la aplicación de agentes bactericidas convencionales, en especial en la producción orgánica", afirmó la Dra. Blackwell. "En la actualidad, los estudios se enfocan en métodos de aplicación de bacteriófagos a los frutos secos con el objetivo de reducir el riesgo de contaminación inicial en los secadores y ofrecer más protección contra las bacterias patógenas durante el procesamiento", añadió la Dra. Blackwell.

Premios del INC: Destacar lo mejor de la industria

Los Premios del INC tienen como objetivo reconocer a los líderes y visionarios destacados que contribuyen a la excelencia de la industria de los frutos secos. Varias empresas y personas destacadas recibieron un reconocimiento en el Congreso del INC en Sevilla. El Premio fruto seco de oro individual fue para Giles Hacking por sus contribuciones al sector de los frutos secos; Borges Agricultural and Industrial Nuts recibió el Premio fruto seco de oro corporativo; el Premio a la excelencia en la investigación fue para el grupo del ensayo PREDIMED mientras que el propietario de Can Bosh Restaurant, el Chef Joan Bosch, recibió el Premio a la excelencia en gastronomía. Setton Pistachio of Terra Bella fue reconocida con el Premio a la innovación del INC por sus barras de pistacho 100% naturales.

Por último, el director ejecutivo del INC, Goretti Guasch, presentó el Informe anual del INC el último día del congreso. Como parte de las actividades de mercadeo, también se presentó en Sevilla la campaña "Frutos secos para un mundo más sano". Esta iniciativa consiste en una serie de videos conectados con un proyecto de solidaridad con el objetivo de promover la industria y contribuir a un mundo más sano y justo. Se donará un paquete de frutos secos surtidos a personas necesitadas cada vez que se compartan los videos en las redes sociales.

Acerca del Consejo Internacional de Frutos Secos

El Consejo Internacional de Frutos Secos (International Nut & Dried Fruit Council, INC) agrupa a casi 800 empresas del sector de los frutos secos de más de 70 países. El INC es la organización internacional de referencia en lo que respecta a frutos secos, salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria, normas y reglamentos internacionales.

Para obtener más información visite http://www.nutfruit.org.

FUENTE International Nut & Dried Fruit Council (INC)

