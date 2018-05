Quase 1.500 profissionais de mais de 60 países participam do XXXVII Congresso Mundial de Nozes e Frutas Secas em Sevilha, Espanha

SEVILHA, Espanha, 24 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas (INC – International Nut and Dried Fruit Council) realizou o XXXVII Congresso Mundial de Nozes e Frutas Secas de 21 a 23 de maio de 2018, em Sevilha, Espanha. Com quase 1.500 participantes, o único e maior evento do setor de nozes e frutas secas quebrou seu próprio recorde de participação.

Profissionais de mais de 60 países participaram do congresso de três dias, para compartilhar conhecimentos e ideias sobre desenvolvimento do mercado, cadeia de suprimento, consumo, inovação de produtos, segurança alimentar, nutrição e pesquisa. O congresso teve 18 sessões, incluindo mesas redondas, seminários e apresentações de palestrantes programáticos.

Produção promissora de nozes e frutas secas

Líderes do setor previram volumes de produção promissores de nozes e frutas secas na atual estação, mantendo a tendência de crescimento sustentável dos anos anteriores. Durante as mesas redondas do congresso, foi feita a previsão de que a produção mundial de nogueiras em 2018/2019 será de 4,5 milhões de toneladas métricas (em sementes, exceto por pistaches na concha), um crescimento de 5% sobre a estação anterior e um aumento de 27%, em média, sobre os 10 anos anteriores. As estimativas iniciais são consistentes com a tendência positiva observada durante a última década.

A produção de amêndoas continua crescendo ano após ano e a previsão da safra para 2018/2019 é de 1,3 milhões de toneladas métricas (em sementes). Com crescimento de 5%, a safra de caju deverá ser de mais de 800.000 toneladas métricas. Os maiores aumentos nesta estação são esperados para as nozes do Brasil, pistaches, noz de macadâmia e noz-pecã. Prevista para cerca de 29.000 toneladas métricas, a produção de nozes do Brasil deverá se recuperar da escassez da última estação e retornar aos níveis normais em 2018/2019. A safra mundial de pistache também deverá aumentar em 31%, principalmente devido a uma grande safra dos EUA (de volta a um "sobre o ano anterior" regular) e uma grande colheita é esperada na Turquia. No geral, a previsão para as safras de macadâmia e noz-pecã em 2018 é de um aumento de 12% e 10%, respectivamente. E devido ao aumento das áreas plantadas nos principais países produtores, o suprimento de macadâmias deve continuar crescendo nos próximos anos. O suprimento de avelã deverá ser similar ao da estação anterior. De acordo com as estimativas iniciais, as safras de noz e pinhão se manterão dentro dos níveis médios dos últimos anos. A produção mundial de amendoim deve atingir 38,7 milhões de toneladas métricas (em concha), um aumento de 3% sobre a média dos 10 anos anteriores.

A previsão da produção global de frutas secas é de que deverá atingir 3,2 milhões de toneladas métricas em 2018/2019, um aumento de 6% sobre a estação anterior e de 23% sobre a média dos últimos 10 anos, devido a um esperado aumento na produção de passas, sultaninas e groselhas (9%), tâmaras de mesa (7%), amoras secas adoçadas (6%) e ameixas secas (5%). As primeiras estimativas dos níveis médios de produção mundial de damasco seco e figos secos são de mais de 214.000 toneladas métricas e 126.000 toneladas métricas, respectivamente.

Palestrantes programáticos e seminários

O Dr. Andreu Veà, conhecido como "O biógrafo da Internet" e que se descreveu como um "observador do mundo", trouxe algumas percepções sobre "A Internet das Coisas que Importa", enquanto o renomado jurista Antonio Garrigues Walker, presidente da Fundação Garrigues e presidente honorário da banca Garrigues, ofereceu uma visão geral sobre as tendências geopolíticas de hoje. "Não temos o direito de ser pessimistas, temos o direito de enfrentar e resolver os problemas", Garrigues explicou em referência à atual ascensão do populismo no mundo.

O congresso também reuniu nutricionistas célebres, tais como o professor Jordi Salas-Salvadó, presidente do Fórum Mundial do INC para Pesquisa e Disseminação da Nutrição, e o Dr. Ramon Estruch, coordenador do premiado Estudo PREDIMED. O professor Salas-Salvadó apresentou as "Novas descobertas sobre nozes, frutas secas e saúde", enquanto o Dr. Estruch fez uma palestra sobre a pesquisa PREDIMED, que é o maior estudo clínico randomizado de prevenção primária já realizado, mostrando que uma dieta Mediterrânea típica, suplementada com nozes, é benéfica contra a incidência de diversas doenças crônicas importantes em pacientes com alto risco cardiovascular. O estudo foi conduzido em 16 centros na Espanha, com quase 7.500 participantes e um acompanhamento médio de 4,8 anos. "Os resultados mostraram uma redução significativa (28% a 30%) no ponto de extremidade combinado de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e morte cardiovascular", explicou o Dr. Estruch. "Os pesquisadores descobriram que a adoção da dieta Mediterrânea com 30 gramas de uma mistura de nozes (nozes, amêndoas e avelãs) por dia pode ajudar a melhorar doenças cardíacas, síndrome metabólica, diabetes, excesso de peso e função cerebral", ele concluiu.

O programa do congresso também incluiu um seminário científico, presidido por Pino Calcagni e com o Dr. Alison Blackwell como palestrante convidado. Ele fez uma palestra sobre "Controle bacteriófago de contaminantes da salmonela de frutas da videira". "O uso de bacteriófagos – os inimigos naturais de bactérias – é uma possível alternativa para a aplicação de agentes bactericidas convencionais, especialmente na produção orgânica", afirmou o Dr. Blackwell. Ele acrescentou: "No presente, os estudos têm se focado em métodos de aplicação de bacteriófagos em frutas secas, com o objetivo de reduzir o risco da contaminação inicial nas secadoras de esteira, bem como fornecer maior proteção contra bactérias patogênicas durante o processamento".

Premiação do INC: Destacando o melhor no setor

A Premiação do INC tem o objetivo de reconhecer os líderes e visionários notáveis, que contribuem para a excelência no setor de nozes e frutas secas. Diversas pessoas e empresas proeminentes receberam um reconhecimento no Congresso do INC em Sevilha. O Prêmio Noz de Ouro Individual foi concedido a Giles Hacking, por sua contribuição ao setor do INC; a Borges Agricultural and Industrial Nuts recebeu o Prêmio Noz de Ouro Corporativo; o Prêmio Excelência em Pesquisa foi para o Grupo do Estudo PREDIMED, enquanto o chef Joan Bosch do Restaurante Can Bosch foi distinguido com o Prêmio Excelência de Gastronomia; A Setton Pistachio of Terra Bella recebeu o Prêmio Inovação do INC por suas porções mastigáveis de pistache 100% natural.

Finalmente, o diretor executivo do INC, Goretti Guasch, apresentou o Relatório Anual do INC no último dia do congresso. Como parte das atividades de marketing, a campanha "Nozes por um mundo mais saudável" foi apresentada em Sevilha. A ação de marketing consiste de uma série de vídeos ligados ao projeto solidariedade, com o objetivo de promover o setor e, ao mesmo tempo, contribuir para um mundo mais saudável e justo. Um saco de uma mistura de nozes e frutas secas será doada a pessoas carentes sempre que os vídeos forem compartilhados na mídia social.

Sobre o Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas

O Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas (INC – International Nut & Dried Fruit Council) reúne quase 800 empresas do setor de nozes e frutas secas de mais de 70 países. O INC é a organização internacional de referência no que se refere a nozes e frutas secas, saúde, nutrição, estatísticas, segurança alimentar, padrões e regulamentos internacionais.

Para obter mais informações, visite http://www.nutfruit.org.

