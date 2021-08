Casio bringt zweites Rui Hachimura Signature-Modell heraus

Design Inspiriert von der Nationalflagge von Benin, dem Land der Vorfahren von Hachimura

TOKIO, 18. August 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Markteinführung seiner GM-110RH, der neuesten Ergänzung seiner stoßbeständigen G-SHOCK-Armbanduhren-Kollektion, bekannt gegeben. Der GM-110RH ist das zweite Signature-Modell, das in Zusammenarbeit mit dem NBA-Pro Rui Hachimura entwickelt wurde.