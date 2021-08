Casio lançará o segundo modelo exclusivo Rui Hachimura

Hachimura foi o primeiro cidadão japonês a ser escolhido na primeira rodada do draft da NBA (2019). Nessa temporada, Hachimura continua sendo uma peça central de sua equipe, e espera-se que seu impacto cresça no futuro. A Casio assinou um acordo de parceria global com Hachimura em novembro de 2019 para ajudá-lo a enfrentar os desafios difíceis que vêm pela frente.

O novo GM-110RH é um modelo exclusivo desenvolvido em colaboração com Hachimura, que é fã do G-SHOCK desde que estava na escola. O GM-110RH tem como base o GM-110, que conta com bisel de metal e design elegante. O visor e a pulseira do GM-110RH apresentam detalhes amarelos, vermelhos e verdes inspirados nas cores da bandeira nacional do Benim, o lar ancestral de Hachimura. O ponteiro das horas amarelo, o ponteiro dos minutos vermelho, o mostrador verde e o bridge em forma de Y estão dispostos de forma a proporcionar a visibilidade ideal.

Além de vir com uma pulseira básica de uretano preta, o relógio vem também com uma pulseira de uretano com estampa de tecido kente da África Ocidental, inspirada nas vestimentas tradicionais da região, fáceis de trocar. O exclusivo logotipo "Black Samurai" de Hachimura está gravado na placa traseira, na pulseira e na embalagem especial. O símbolo (hachi em japonês, que significa "oito") representa tanto seu nome quanto o número de sua camisa.

Sobre o novo modelo, Hachimura afirmou: "O relógio tirou inspiração de minhas raízes no Benim e na África, que são muito importantes para mim. O design da pulseira e o visor evocam elementos da cultura beninense, e estou muito satisfeito com a forma como a Casio deu vida a minhas ideias."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587038/GM_110RH.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587040/image_5009366_23999047.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587039/image_5009366_23999126.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO. LTD

