Casio готовится к выпуску моделей часов серии EDIFICE, разработанных совместно с командой Scuderia AlphaTauri

Компания Casio является официальным партнером команды Scuderia Toro Rosso с 2016 года. Совместно разработанные модели EQB-1100AT и ECB-20AT являются первыми с момента изменения командой своего названия на Scuderia AlphaTauri в этом сезоне. Циферблаты этих часов выполнены в цветовой гамме, содержащей оттенки темно-синего (с градиентом) и белого цветов, которая перекликается с цветами команды Scuderia AlphaTauri, а оттенок темно-синего в точности совпадает с цветом бренда EQUIFICE. Модель ECB-20AT имеет темно-синий корпус и ремешок. На циферблате, задней крышке корпуса и ремешке часов обеих моделей нанесен логотип команды — эта деталь художественного оформления тесно переплетается с мировоззрением команды Scuderia AlphaTauri.

Модель EQB-1100AT имеет тонкий (9,6 мм) корпус восьмиугольный безель в сочетании с углепластиком, широко используемым в автоспорте. Часы могут одновременно показывать время в двух городах. Модель ECB-20AT оснащается программируемым таймером, а также кожаным ремешком с вырезанным логотипом команды. Обе модели снабжены сапфировым стеклом, устойчивым к механическим повреждениям и достаточно прочным для того, чтобы эти часы могли использоваться механиками команды. Кроме того, часы имеют функцию автоматической коррекции времени при сопряжении со смартфоном с использованием специального приложения. На циферблате, задней крышке корпуса и ремешке часов обеих моделей нанесен логотип команды — эта деталь художественного оформления тесно переплетается с мировоззрением команды Scuderia AlphaTauri. Эти модели имеют особую конструкцию, разработанную совместно с командой в соответствии с потребностями ее участников, разъезжающих по всему миру и нуждающихся в планировании своих дел с точностью до минуты.

Scuderia AlphaTauri

Scuderia AlphaTauri — итальянская гоночная команда, в состав которой входят перспективные молодые пилоты. До текущего сезона эта команда имела название Scuderia Toro Rosso. Команда выходит на трассу «Формулы-1» с юношеским задором на гоночных автомобилях, оснащенных выдающимися техническими новинками, охваченная страстью к скорости. Фирма Casio, убежденная в том, что эти качества идеально соответствуют концепции бренда EDIFICE, является официальным партнером команды с 2016 года.

EDIFICE: https://www.edifice-watches.com/

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SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD