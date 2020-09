Casio готовится к выпуску моделей часов серии EDIFICE, разработанных совместно с командой Scuderia AlphaTauri

ТОКИО, 14 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Casio Computer Co., Ltd. сегодня объявила о выпуске новых моделей в дополнение к уже имеющимся высокоточным хронографам в металлическом корпусе серии EDIFICE, в основе которой лежит концепция бренда "Speed and Intelligence" («Скорость и интеллект»). Новые модели наручных часов EQB-1100AT и ECB-20AT разработаны совместно с командой-конструктором «Формулы-1» Scuderia AlphaTauri, ставшей победителем Гран-при Италии 2020 года.