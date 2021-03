Casio lança a EDIFICE Honda Racing Limited Edition inspirada na lendária motocicleta Honda RC162

TÓQUIO, 24 de março de 2021 /PRNewswire/-- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento do EQS-930HR, o quinto modelo de colaboração com a Honda Racing na linha EDIFICE de cronógrafos de metal de alto desempenho com base no conceito da marca, "Velocidade e Inteligência."

Honda Racing refere-se às atividades de esportes motorizados que a Honda Motor Co., Ltd. desenvolve em todo o mundo. A colaboração entre a Honda Racing e a EDIFICE, ambas originárias do Japão, evoluiu desde 2018 de uma dedicação compartilhada para o aproveitamento de recursos de alta tecnologia em suas buscas globais.