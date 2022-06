Casio lança G-SHOCK com personagens sucessores do Master of G

O mostrador e a pulseira do DW-5600GU-7 estão inteiramente cobertos por um design camuflado com personagens icônicos que, antigamente, eram gravados na traseira do estojo dos relógios Master of G. De todos os relógios G-SHOCK, os da linha Master of G conquistaram os aventureiros que buscam desafiar os limites da resistência. Essa adição mais recente traz de volta 18 personagens da linha, como o icônico sapo da série FROGMAN, a toupeira da série MUDMAN e o gato selvagem da RANGEMAN. A pulseira e o bisel foram especialmente projetados para apresentar as características de cada personagem, facilitando seu reconhecimento em meio à camuflagem.