Casio lanzará G-SHOCK con sucesivos personajes de Master of G

Personajes exclusivos que cobran vida en un diseño de camuflaje

TOKIO, 15 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy la última incorporación a sus relojes resistentes a los golpes G-SHOCK. El DW-5600GU-7 presenta personajes del pasado de los modelos Master of G diseñados para su uso en tierra, mar y aire, todo destilado en un solo reloj.