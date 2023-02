Casio lança G-SHOCK todo em metal em tonalidade ouro amarelo reluzente

Apresentando uma nova opção de cor para a linha GM-B2100 de relógios em metal com bisel octogonal

TÓQUIO, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento da mais recente adição à marca G-SHOCK de relógios resistentes a impacto. O novo GM-B2100GD-9A apresenta um design todo em metal com um bisel octogonal icônico, agora disponível em uma nova e incrível tonalidade ouro amarelo.

Com o lançamento em 2019 do primeiro relógio da linha 2100, o modelo digital-analógico GA-2100, a Casio apresentou uma interpretação contemporânea do primeiro G-SHOCK. Conhecida pelo bisel octogonal icônico e o design fino e simples, a linha provou ser popular em todo o mundo.

O novo GM-B2100GD-9A anunciado hoje é um relógio resistente a impacto apresentado em uma tonalidade ouro amarelo reluzente, oferecendo uma nova opção de cor para os modelos GM-B2100. O banho de ouro amarelo é aplicado não apenas ao bisel e à pulseira, mas também a detalhes do design, como os botões laterais e os parafusos. As aplicações de acabamento finíssimo na superfície superior do bisel e um acabamento espelhado nas laterais sutilmente inclinadas destacam a textura do lindo metal brilhante.

Detalhes em tonalidade semelhante ao ouro amarelo são aplicados para destacar componentes como os ponteiros e botões. Eles contrastam com o mostrador preto, dando ao relógio uma aparência chique. Ao mesmo tempo que oferece um design versátil o suficiente para combinar com qualquer look, casual ou formal, o tom do ouro amarelo exala um caráter sutilmente distinto.

O novo relógio também oferece utilidade prática com um sistema de carregamento Tough Solar, que elimina a necessidade de substituir regularmente a bateria. Ele também está equipado com o recurso Mobile Link* para exibição precisa de cronometragem e fácil configuração de alarmes, horário mundial e outras funções quando emparelhado com smartphones via Bluetooth®.

* Requer o download do aplicativo exclusivo CASIO WATCHES.

A marca e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela Casio Computer Co., Ltd. está sob licença.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002987/GM_B2100GD_9A_kv.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002988/PRNewswire_GM_B2100GD.jpg

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=Pf4ewRI9sj0

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD.

