Casio s'apprête à commercialiser sa montre G-SHOCK entièrement métallique dans une teinte or jaune étincelante

TOKYO, 21 février 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement de la dernière nouveauté de la marque de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. La nouvelle montre GM-B2100GD-9A arbore un design entièrement métallique avec son cadran octogonal emblématique, désormais proposé dans une nouvelle teinte or jaune étincelante.

GM-B2100GD-9A GM-B2100GD-9A and the dial

Avec le lancement en 2019 de la première montre de la gamme 2100, le modèle mixte numérique-analogique GA-2100, Casio a proposé une interprétation contemporaine de la toute première G-SHOCK. Connue pour son cadran octogonal caractéristique et son design mince et simple, cette gamme s'est avérée populaire dans le monde entier.

La nouvelle GM-B2100GD-9A présentée aujourd'hui est un modèle résistant aux chocs décliné dans une étincelante teinte or jaune, une nouvelle option de couleur pour ces modèles GM-B2100. Cette couleur or jaune est appliquée non seulement au cadran et au bracelet, mais aussi à de minuscules détails tels que les boutons latéraux et les vis. Une finition très fine est appliquée sur la surface supérieure de la lunette et une finition miroir sur ses côtés subtilement inclinés, ce qui renforce l'aspect texturé du métal étincelant.

Des accents d'une teinte similaire à celle de l'or jaune sont appliqués pour mettre en valeur les composants, notamment les index et les aiguilles. Ils contrastent avec le fond noir du cadran, et confèrent à la montre un aspect chic. Tout en présentant un design suffisamment polyvalent pour être assorti à n'importe quelle tenue, qu'elle soit décontractée ou habillée, la couleur or jaune dégage un caractère subtilement unique.

Cette nouvelle montre est également très pratique, avec son système de charge Tough Solar qui évite de devoir remplacer régulièrement la pile. Elle est également équipée de la fonction Mobile Link* qui permet un affichage précis de l'heure et un réglage facile des alarmes, de l'heure universelle et d'autres fonctions lorsqu'elle est couplée à un smartphone via Bluetooth®.

* Nécessite le téléchargement de l'application dédiée CASIO WATCHES.

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Casio Computer Co., Ltd. se fait sous licence.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2002987/GM_B2100GD_9A_kv.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2002988/PRNewswire_GM_B2100GD.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Pf4ewRI9sj0

