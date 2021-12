Casio lança modelos G-SHOCK em colaboração com a série de TV documental Matchday: FC Barcelona

Os modelos-base dos dois novos relógios são o GBD-H1000 e o GBD-100, ambos da linha G-SQUAD. Os novos modelos empregam as cores azul e granada do FC Barcelona. As pulseiras, projetadas para evocar os uniformes antigos e atuais do time, são impressas com o lema do clube, " Més que un club" ("Mais do que um clube") no idioma catalão local. O GBD-H1000BAR conta com um bisel de metal em revestimento de íons de ouro de ouro brilhante que reluz como um troféu enquanto o fecho da pulseira em ambos os relógios apresenta as quatro listras vermelhas da bandeira da Catalunha. As embalagens especialmente projetadas também são feitas nas cores do FC Barcelona e possuem um toque final digno desses relógios peculiares.

Os dois novos relógios contam com um acelerômetro para contar passos e monitorar distâncias. O GBD-H1000BAR também vem com um monitor de frequência cardíaca e rastreamento por GPS. Ambos os novos modelos também oferecem funções de conexão móvel que, quando emparelhadas com um aplicativo de smartphone dedicado, oferecem suporte ao gerenciamento diário da saúde, permitindo que os usuários verifiquem registros diários, com dados sobre contagens de passos e calorias queimadas, registros de atividades e muito mais. O visor LCD Memory in Pixel (MIP) para visibilidade excepcional e a pulseira macia de uretano para ventilação e flexibilidade excepcionais proporcionam conforto em todas as situações, desde o uso diário até os treinos mais intensos.

Matchday: FC Barcelona

Uma série de documentários em oito episódios com foco na temporada 2018-2019 de um dos times de futebol mais queridos do mundo. Da emoção da vitória à angústia da derrota, a série oferece uma visão sobre os jogadores, a filosofia e a cultura do FC Barcelona.

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

