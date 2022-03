Casio lança MT-G resistente a choques com perfil mais fino

Apresentando um módulo fino recém-desenvolvido e estrutura resistente a choques

TÓQUIO, 14 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje a mais recente adição à linha G-SHOCK de relógios resistentes a impacto. O MTG-B3000, que conta com um módulo fino inovador e construção resistente a choques, é uma adição ainda mais simplificada à linha de relógios MT-G, todos com uma construção que aproveita ao máximo as propriedades do metal e da resina.

O MTG-B3000 combina um módulo fino inovador com uma estrutura resistente a choques para alcançar um relógio aperfeiçoado resistente a choques com uma caixa 2 mm mais fina do que o modelo anterior.*