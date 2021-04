Casio lança o primeiro smartwatch G-SHOCK com Wear OS da Google

O novo smartwatch é construído com toda a robustez de um G-SHOCK, com resistência a choque e resistência à água até 200 metros. Também é o primeiro smartwatch G-SHOCK a rodar no Wear OS da Google. Como principal produto da linha G-SQUAD com foco em esportes, o GSW-H1000 é excelente para uso em uma grande variedade de ambientes esportivos, desde atividades como corrida, treinos internos, ciclismo de estrada e natação até opções mais radicais como surfe e snowboard.

O novo relógio conta com um sensor ótico para medir a frequência cardíaca, assim como uma bússola, sensor de altitude/pressão de ar, acelerômetro, medidor de cadência, GPS e muito mais. Esse perfil de hardware poderoso permite que o relógio capture os dados de distância, velocidade e ritmo, que são tão úteis para pessoas que fazem treinamento físico. O monitor de dupla camada monocromático ou em cores apresenta uma interface com um layout triplo que os usuários podem personalizar para atender às suas metas, colocando vários tipos de dados facilmente acessíveis nas pontas de seus dedos, em um piscar de olhos.

O design do GSW-H1000 também oferece um compromisso inflexível com a vestibilidade, com uma pulseira macia de uretano que oferece flexibilidade e durabilidade, assim como componentes especiais empregados entre a pulseira e a caixa para garantir um ajuste bem confortável.

Mais informações: https://products.g-shock.com/asia-mea/en/_detail/GSW-H1000-1/

* As telas de aplicativos podem diferir no comunicado oficial.

* A marca da palavra Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Casio Computer Co., Ltd. está sob licença .

* Google, Wear OS by Google e outras marcas são marcas registradas da Google LLC.

* Outros serviços e nomes de produtos e assim por diante são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas empresas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1478005/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1478004/image_2.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

