Casio lança o relógio MT-G com bisel de carbono multicamadas e multicores

O bisel do MTG-B2000XMG é fabricado utilizando um novo processo de laminação aleatória de carbono e fibra de vidro colorida, a partir do qual o bisel é moldado. Esse processo resulta em um bisel multicolorido com um padrão multicamadas, revelando a bela coloração enigmática Rainbow Mountain, que apresenta camadas de cores diferentes formadas pela oxidação de minerais acumulados ao longo do tempo por atividades vulcânicas e movimentos tectônicos. Nenhum relógio é igual a outro; cada um revela um padrão de multicamadas completamente único onde o bisel é moldado. A metalização iônica (MI) colorida adorna os componentes do relógio, desde a MI arco-íris na borda interna do bisel, até a MI em ouro rosa da fivela e da pulseira e a MI nas cores azul claro e roxo dos parafusos dianteiros, botões e da coroa. O design multicolorido do mostrador complementa as tonalidades do bisel.